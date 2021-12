Πολιτική

“Fake News”: Συνέδριο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για την παραπληροφόρηση

Ελεύθερη και δωρεάν η συμμετοχή. Δείτε την ατζέντα της ημερίδας και τους εκλεκτούς ομιλητές, που θα "φωτίσουν" τις επιπτώσεις του "καυτού" θέματος.

Διαδικτυακό συνέδριο για τα fake news, το εύρος του φαινομένου και τις συνέπειες της παραπληροφόρησης, διοργανώνει ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, την Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου, στις 14:00.

Προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες παραθέτουν τις απόψεις τους και συζητούν για το “φαινόμενο” με τις ψευδείς ειδήσεις.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θεόδωρος Μ. Κυριακού

ο Πρόεδρος του ΕΣΡ, Αθανάσιος Κουτρομάνος

Στο πρώτο πάνελ, με τίτλο «Η πρόκληση των fake news» και συντονιστή τον Νίκο Χατζηνικολάου, συμμετέχουν οι:

Μαργαρίτης Σχοινάς , Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κυριάκος Πιερρακάκης , Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Μαρία Αντωνιάδου , Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ

, Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Νίκος Παναγιώτου , Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δημοσιογραφίας, ΑΠΘ

, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δημοσιογραφίας, ΑΠΘ Στρατής Λιαρρέλλης , Δημοσιογράφος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΑΝΤΕΝΝΑ

, Δημοσιογράφος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΑΝΤΕΝΝΑ Clarissa Ward, Chief International Correspondent, CNN (video)

Chief International Correspondent, CNN (video) Ian Bremmer, Πρόεδρος Eurasia Group - GZERO Media (video)

Στο δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Fake News και Δικαιοσύνη» και συντονιστή τον Γιώργο Παπαδάκη, συμμετέχουν οι:

Κώστας Τσιάρας , Υπουργός Δικαιοσύνης

, Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Βερβεσός , Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλειος Παπακώστας , Δ/ντης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ΕΛ.ΑΣ.

, Δ/ντης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ΕΛ.ΑΣ. Χρήστος Μυλωνόπουλος , Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, ΕΚΠΑ Κλημεντίνη Διακομανώλη , Συγγραφέας, στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

, Συγγραφέας, στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής David Patrikarakos, Συγγραφέας «War in 140 Characters» (video)

Συγγραφέας «War in 140 Characters» (video) Craig Silverman, Δημοσιογράφος, ProPublica (video)

Στο τρίτο πάνελ, με τίτλο «Πανδημία και παραπληροφόρηση» και συντονίστρια την Ρίτσα Μπιζόγλη, συμμετέχουν οι:

Γιάννης Οικονόμου , Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Θεοκλής Ζαούτης , Πρόεδρος ΕΟΔΥ, Καθ. Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας, University of Pennsylvania

, Πρόεδρος ΕΟΔΥ, Καθ. Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας, University of Pennsylvania Γιώργος Πλειός , Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ, ΕΚΠΑ, μέλος ΕΣΡ

, Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ, ΕΚΠΑ, μέλος ΕΣΡ Μανώλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Cyber Security International Institute (CSI)

Διαβάστε περισσότερα για τους συμμετέχοντες, πατώντας ΕΔΩ

Το “Fake News” Forum παρουσιάζει η Μαρία Σαράφογλου.

Η παρακολούθηση της ημερίδας και η συμμετοχή σε αυτήν είναι ελεύθερη και δωρεάν, μέσω του Ant1news.gr και ειδικότερα της σελίδας Ant1news.gr/forum ή μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες στο “Fake News” Forum, στην ηλεκτρονική διεύθυνση AntennaForum@antenna-group.com





