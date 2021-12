Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα 45χρονο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

(φωτογραφία αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα (18/12), στο 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας στη Χαλκιδική. με θύμα έναν 45χρονο αλλοδαπό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18:45, όταν Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 45χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

Πηγή: GRTimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Μινιόν” - “Κατράντζος”: Σαν σήμερα οι φωτιές που έκαψαν την Χριστουγεννιάτικη Αθήνα (εικόνες)

“Rouk Zouk Special” με… διακαναλική κόντρα! (εικόνες)

Ευρυτανία: Ένα φλαμίνγκο στα χιόνια (βίντεο)