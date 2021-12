Κοινωνία

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκλεισαν δρόμοι λόγω χιονόπτωσης. Πού εντοπίζονται τα προβλήματα.

Η κακοκαιρία "Κάρμελ" που σαρώνει τη χώρα, με τσουχτερό κρύο, βροχές και χιονοπτώσεις έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε δρόμους της Αττικής.

Συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης, σε σημεία των Αχαρνών, της λεωφόρου Φυλής και της Πάρνηθας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έκλεισαν η οδός Φιλίας των Λαών στις Αχαρνές, από το ύψος της Φιλελλήνων προς την Πάρνηθα και η λεωφόρος Φυλής, από το ύψος της Μονής Κλειστών προς Δερβενοχώρια.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο ρεύμα προς καζίνο, από το ύψος της ταβέρνας «Πίνδος».

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφτηκαν στον ‘Αγιο Παύλο Ημαθίας με -8,7 βαθμούς Κελσίου, στο Φαράγγι Μοιρών Φλώρινας με -7,6, στην Κίτρινη Λίμνη κοζάνης με -6,6, στο Περτούλι Τρικάλων με -6,4 και στον Επτάλοφο Κιλκίς με -6,3 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Απόπειρα γυναικοκτονίας: Ο επίδοξος δράστης προσπάθησε να βιάσει το θύμα

Κορκίδης: Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας απαιτεί εθνική προσπάθεια

“Μινιόν” - “Κατράντζος”: Σαν σήμερα οι φωτιές που έκαψαν την Χριστουγεννιάτικη Αθήνα (εικόνες)