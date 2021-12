Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Νέα καταγγελία από τη δικηγόρο της γυναίκας

Για προσπάθεια αποκάλυψης της ταυτότητας της καταγγέλλουσας, κάνει λόγο η δικηγόρος της.

Για προσπάθεια αποκάλυψης των στοιχείων της γυναίκας, που κατήγγειλε τον παρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλο για τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους στιγμών παρά τη θέληση της, κάνει λόγο με γραπτή δήλωσή της, η δικηγόρος της, Σταυρούλα-Αντιγόνη Πριλή.

Όπως αναφέρει, έχουν περιέλθει σε γνώση της πληροφορίες για διαρροή εγγράφων της δικογραφίας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, με κίνδυνο να αποκαλυφθεί η ταυτότητα της καταγγέλλουσας.

Προειδοποιεί με μηνύσεις και αγωγές όποιον δημοσιοποιήσει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα, που περιλαμβάνονται στον σχετικό φάκελο, που εκκρεμεί στη Δικαιοσύνη.

Τέλος, η δικηγόρος αναφέρει ότι η εντολέας της θα ασκήσει όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα, ενάντια σε όποιον προβεί στη δημοσιοποίηση των αρχικών γραμμάτων του ονόματος και του επιθέτου της, φωτογραφιών της, αποσπάσματα από καταγεγραμμένες συνομιλίες της ή ενοχλήσει την ίδια και το περιβάλλον της.

