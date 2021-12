Κόσμος

Ο τυφώνας Ράι σκότωσε δεκάδες ανθρώπους στις Φιλιππίνες

Φονικό το πέρασμα του τυφώνα Ράι στις Φιλιππίνες. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

Τουλάχιστον 108 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες από τον τυφώνα Ράι, τον ισχυρότερο που έχει πλήξει φέτος τη χώρα, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς των αρχών.

Ο κυβερνήτης του τουριστικού νησιού Μποχόλ, Αρτούρ Γιαπ, ανακοίνωσε ότι 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Ο τυφώνας, με ανέμους που έφταναν τα 195 χιλιόμετρα την ώρα, έπληξε τις κεντρικές και νότιες Φιλιππίνες την Πέμπτη και την Παρασκευή, παρασύροντας σκεπές, ξεριζώνοντας κολόνες του ηλεκτρικού και κεραίες των τηλεπικοινωνιών.

Αεροφωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις δείχνουν σημαντικές καταστροφές στις περιοχές αυτές. Περίπου 300.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

