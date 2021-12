Πολιτισμός

Καλαμαριά: Μια πολύχρωμη πόλη 35 μέτρων από το... μέλλον

Το μακρύτερο graffiti mural που δημιουργήθηκε από έναν καλλιτέχνη, βρίσκεται στην Καλαμαριά.

Περισσότερα από 100 τ.μ. ζωγραφισμένης επιφάνειας σε έναν τοίχο που ξεπερνά τα 35 μέτρα, ένα έργο που απεικονίζει «ένα φουτουριστικό "τοπίο" μιας πόλης φανταστικής» με έμπνευση τα διάσημα και δημοφιλή στη νεολαία Gundam ιαπωνικά κινούμενα σχέδια είναι το νέο δημιούργημα του «Sandman», του καλλιτέχνη Ορέστη Παπαγεωργίου από την Θεσσαλονίκη. Ο ειδικός στα graffiti ανέλαβε την μεταμόρφωση του τοίχου στο τέλος της περασμένης άνοιξης και εργάστηκε εκατοντάδες ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί το «...τοπίο από μια φανταστική, πολύχρωμη πόλη, τεχνολογικά εξελιγμένη» μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, όπως ο ίδιος ανέφερε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104.9FM».

«Ο τοίχος στον οποίο έγινε το συγκεκριμένο graffiti mural βρίσκεται από την πίσω μεριά της εφορίας ΔΟΥ Καλαμαριάς και κάτω από το ΕΠΑΛ Καλαμαριάς.Σε μια αλάνα ενός δρόμου στον οποίο τυγχάνει να περνάω συχνά και η ιδέα ξεκίνησε όταν σκέφτηκα πως ήθελα να... ξοδέψω κάποια παλιά μου σπρέι για κάτι όμορφο επειδή το μάτι «ταλαιπωρούνταν» από την ασχήμια που αντίκριζε εκεί», λέει ο κ.Παπαγεωργίου. Γι αυτό προσέγγισε τους ιδιοκτήτες του με την πρόταση «για μια δημόσια θέα τοίχου με δημιουργικούς σκοπούς».

«Εξήγησα πως ήταν ιδιαίτερα καλή περίπτωση ως «καμβάς» αυτό το σημείο αφού είχε πολύ μεγάλο μέγεθος ενώ ήταν άσχημος και παραμελημένος. Κάπως έτσι κατάφερα να πάρω τη σχετική άδεια από κατασκευαστική εταιρία που είχε γραφεία στο σημείο και η πολύχρωμη περιπέτεια ξεκίνησε», εξιστορεί ο καλλιτέχνης με το προσωνύμιο Sandman.

H τελική συννενόηση οδήγησε «σε κάτι πιο οργανωμένο ώστε να βαφτούν τα πρώτα τρία τέταρτα του τοίχου σε μήκος, μιας και υπήρχε ένας άσχημος κάδος για μπάζα που δημιουργούσε έναν διαχωρισμό της επιφάνειας, ωστόσο όταν το έργο προχώρησε και άρχισε να διαφαίνεται η τελική του μορφή μου ζητήθηκε να κάνω και το υπόλοιπο ?, και έτσι βάφτηκαν συνολικά 35 μέτρα σε μήκος και 100 τ.μ. σε επιφάνεια», αναφέρει ο καλλιτέχνης. Η επιμονή για το όμορφο είχε ως αποτέλεσμα «κάπως έτσι να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο σε μήκος graffiti ενός και μόνου δημιουργού στην Θεσσαλονίκη και, ενδεχομένως, πανελλαδικά!», καταλήγει.

Για το κολοσσιαίο τόσο σε διαστάσεις όσο και σε χρονική διάρκεια project χρειάστηκαν 100άδες σπρέι, με χρώματα «οι αποχρώσεις των οποίων ήταν τόσο περίπλοκες που χρειάστηκε να γίνει προμήθεια από 4 διαφορετικές μάρκες αλλά και να φτιάξω δικές μου μίξεις χρωμάτων σπρέι - μια τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι παλιοί γκραφιτάδες», εξηγεί ο Θεσσαλονικιός Sandman.

Γερανοί από το Μέλλον

Εντυπωσιακοί γερανοί διαφορετικών μεγεθών "τοποθετήθηκαν" κατά μήκος του graffiti ώστε να οδηγείται το μάτι με μία κυματοειδή κίνηση κατα μήκος του τοίχου αλλά και να δίνεται η αίσθηση του βάθους. Η έμπνευση έχει μεν ως πυρήνα τον κλάδο των κατασκευών στην φανταστική πόλη με τους γερανούς όμως στόχος ήταν συνάμμα να «δοθεί μια αίσθηση δέους, η οπτική του θεατή είναι κοντρ-πλονζέ (από κάτω προς τα πάνω) και υπάρχει μια πολύ έντονη αίσθηση προοπτικής», εξηγεί ο σχεδιαστής που τονίζει όμως πως το DNA του σχεδίου "κοιτά" προς την εξωτική Ιαπωνία».

«Τα διάσημα γιγαντιαία ρομπότ Gundam της ιαπωνικής κουλτούρας των anime και των manga ήταν η έμπνευση ενώ στόχος ήταν να γεμίζει χρώματα και αποχρώσεις ο τοίχος και έτσι επέλεξα να αποτυπώσω μια χρονική στιγμή που ο ήλιος πέφτει και δημιουργεί έντονα χρώματα και σκιάσεις ενώ ταυτόχρονα η πόλη από κάτω ήδη έχει αρχίσει να ανάβει τα φώτα της, και να δίνει και το δικό της χρώμα στη "σκηνή". Το δε 3D κομμάτι της εικόνας αποτελεί το κυρίως style μου, είναι εκείνο για το οποίο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος αφού ενσωματώνει εικόνες τεχνολογίας με διάφορα ρομποτικά στοιχεία στο θέμα», προσθέτει ο κ. Παπαγεωργίου.

Τοπίο με γραμμές κτιρίων, γερανών οι οποίες εκτείνονται σε μήκος περίπου 10 μέτρων και ύψος μέχρι και τέσσερα μέτρα, μια αίσθηση προοπτικής, πολυπλοκότητα στις αλληλοεπικαλύψεις των στοιχείων της "πόλης" που δημιουργήθηκε, είναι τα κύρια στοιχεία του νέου graffiti της Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκαν μέσα πέντε περίπου μήνες, με το τελικό αποτέλεσμα «να δίνει χρώμα και "ταξίδια" του ματιού που έχουμε ανάγκη, ταξίδια σε άλλους κόσμους, μακριά από αυτόν του γκρίζου μιας πόλης...», καταλήγει ο graffiti mural των 35 μέτρων.

