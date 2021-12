Κοινωνία

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: Η Κρήτη “ντύθηκε” στα λευκά (εικόνες)

Τα ορεινά του νησιού σκεπάστηκαν από τα χιόνια. Τσουχτερό κρύο στις περισσότερες περιοχές.

Αισθητή την παρουσία της στην Κρήτη έκανε η κακοκαιρία “Κάρμελ” με πολλές περιοχές του νησιού να έχουν ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας ένα άκρως χριστουγεννιάτικο σκηνικό!

Ο Ψηλορείτης, ο Ομαλός, το Οροπέδιο Λασιθίου και τα Ανώγεια καλοδέχτηκαν το πρώτο χιόνι, που ευτυχώς πάντως δεν προκάλεσε σοβαρά προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κατευθύνονται προς τις ορεινές περιοχές χωρίς να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες.

