Έβρος: Ο Χαρδαλιάς επιθεώρησε τα μέτρα επιτήρησης στα σύνορα (εικόνες)

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε μονάδες και φυλάκια του Στρατού και της Αεροπορίας.

Με τις επισκέψεις του σε επιτηρητικά φυλάκια (ΕΦ) του Στρατού Ξηράς κατά μήκος της ελληνοτουρκικής συνοριακής γραμμής και την 1η ΜΣΕΠ και το 219 ΚΙΧΝΕ ολοκλήρωσε την τριήμερη περιοδεία του στη Θράκη για την ανταλλαγή ευχών εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα ο Υφυπουργός Εθνικής Αμυνας επισκέφθηκε τα ΕΦ “Μαρασίων”, “1”, “Μαύρου Όγκου”, “Πετάλου” και “Κήπων”, όπου μεταξύ άλλων ενημερώθηκε για τις ενέργειες, τις διαδικασίες και τα μέσα επιτήρησης των συνόρων μας, τη συνοριακή γέφυρα των Κήπων, όπου επιθεώρησε τα μέσα φύλαξης και επιτήρησης του αποτρεπτικού εμποδίου (φράχτης) στην περιοχή του ΕΦ “Πετάλου”, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο ΕΦ “Μαύρου Όγκου”, συνομίλησε με το εποχούμενο περίπολο των βορείων συνόρων, μέσω κρυπτασφαλισμένης επικοινωνίας.

Περαιτέρω επισκέφθηκε τις έδρες της 1ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (ΜΣΕΠ) και του 219 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ).

Ο κ. Χαρδαλιάς ενημερώθηκε για την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητές τους και συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό, τους νοσηλευόμενους στο 219 ΚΙΧΝΕ, καθώς και με τους συνοδούς τους, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Τέλος, πραγματοποίησε κοινή συνάντηση με τους Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου Δαμασκηνό, δημάρχους Διδυμοτείχου, Ρωμύλο Χατζηγιαννόγλου και Ορεστιάδας, Βασίλειο Μαυρίδη και διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας Αστυνομικό Διευθυντή, Χαράλαμπο Ελευθεριάδη, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Διδυμοτείχου.

Τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευε ο διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ ΣΣ), αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης.

