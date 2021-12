Υγεία - Περιβάλλον

Σέρρες: Γέννησε η πρώτη έγκυος που της χορηγήθηκαν μονοκλωνικά αντισώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα γέννησε ένα υγιές μωρό με φυσιολογικό τοκετό. Τι δήλωσε ο διευθυντής των ιατρικών υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.



Ένα υγιές μωρό έφερε στον κόσμο, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, η πρώτη έγκυος στην οποία είχαν χορηγηθεί μονοκλωνικά αντισώματα στις Σέρρες στο τρίτο τρίμηνο της κύησης μετά από τη νόσησή της με Covid-19.

Η εγκυμονούσα παρουσίαζε ελαφρά συμπτώματα και ακολούθησε τη θεραπεία της στο σπίτι.

Η γυναίκα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό σήμερα το πρωί και όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής των ιατρικών υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και επικεφαλής της Γυναικολογικής και Μαιευτικής κλινικής, Δημήτρης Μπαλαξής, «μητέρα και νεογνό χαίρουν άκρας υγείας».

«Αισθανόμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι εγώ και οι συνεργάτες μου στην Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου Σερρών για το αίσιο τέλος της περιπέτειας της πρώτης γυναίκας εγκύου στην οποία χορηγήσαμε μονοκλωνικά αντισώματα στο τρίτο τρίμηνο της κυήσεως μετά από νόσηση Covid-19. Γέννησε με φυσιολογικό τοκετό σήμερα το πρωί. Χαίρουν άκρας υγείας μητέρα και νεογνό. Είμαστε αισιόδοξοι ότι και σε δεύτερο περιστατικό που εφαρμόσαμε την ίδια αγωγή θα έχουμε την ίδια εξέλιξη. Θέλω να ευχαριστήσω το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής για την συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών» σημείωσε ο κ. Μπαλαξής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: Η Κρήτη “ντύθηκε” στα λευκά (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Απόπειρα γυναικοκτονίας: Ο επίδοξος δράστης προσπάθησε να βιάσει το θύμα

Κορκίδης: Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας απαιτεί εθνική προσπάθεια