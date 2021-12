Κοινωνία

“Κάρμελ” – Φολέγανδρος: Το Superjet βγαίνει στα 8 μποφόρ! (βίντεο)

Την άγρια θάλασσα καταφέρνει να δαμάσει το οχηματαγωγό ταχύπλοο βγαίνοντας από το κυκλαδίτικο λιμάνι.

Κόντρα στα 8 μποφόρ και τους θυελλώδεις ανέμους βγήκε το Superjet από το λιμάνι της Φολεγάνδρου.

Το επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλοο απέπλευσε από τη Φολέγανδρο, με προορισμό και άλλα νησιά των Κυκλάδων λίγο πριν από το απαγορευτικό.

