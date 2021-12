Αθλητικά

Ολυμπιακός - Λαμία: Νίκη με Ελ Αραμπί

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ελ Αραμπί ο Ολυμπιακός επικράτησε της Λαμίας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».



Ο Γιουσέφ Ελ-Αραμπί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε 1-0 της Λαμίας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε αναμέτρηση για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μαροκινός φορ μπορεί να έχασε πέναλτι στο 19’, αλλά τρία λεπτά μετά πέτυχε το μοναδικό γκολ, νικώντας τον εντυπωσιακό Μπόγιαν Σαράνοφ που κράτησε χαμηλά το δείκτη του σκορ.

Οι Πειραιώτες πήραν εξαρχής τα ηνία του αγώνα, ωστόσο ως το 17’ δεν απείλησαν ιδιαίτερα την εστία της Λαμίας. Στο λεπτό εκείνο, ο Ευστάθιος Γκορτσίλας υπέδειξε πέναλτι σε ανατροπή του Αγκιμπού Καμαρά από τον Σάββα Γκέντσογλου – παράβαση με την οποία συμφώνησε και το VAR.

Ωστόσο, ο Μπόγιαν Σαράνοφ απέκρουσε την εκτέλεση του Γιουσέφ Ελ-Αραμπί. Έκανε το ίδιο και δευτερόλεπτα αργότερα, σε προσπάθειες των Καμαρά και Ανδρέα Μπουχαλάκη. Η Λαμία είχε τη δική της σπουδαία ευκαιρία, με τον Τόμας Βατσλίκ να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Μπατσανά Αραμπούλι στο 21’.

Από την εκτέλεση του κόρνερ, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν στην αντεπίθεση, με τον Σαράνοφ να αποκρούει αρχικά το σουτ του Καμαρά και τον Ελ-Αραμπί να έχει εύκολο έργο για το 1-0.

Στο 25’ ο τερματοφύλακας της Λαμίας σταμάτησε και τον Ρόνι Λόπες ενώ οι προσπάθειες των Ελ-Αραμπί (28’), Καμαρά (30’) και Λόπες (39’) δε βρήκαν στόχο, με το σκορ να μην αλλάζει ως το τέλος του πρώτου μέρους.

Αρκετά διαφορετική η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι μεν ο Σαράνοφ είπε «όχι» στον Γιώργο Μασούρα που πραγματοποίησε εντυπωσιακή ενέργεια στο 48’, από εκεί και μετά, όμως, ο ρυθμός έπεσε κι οι ευκαιρίες έλειψαν.

Οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου πήραν μέτρα στο γήπεδο, ωστόσο «καθαρή» ευκαιρία δε δημιούργησαν. Αντίθετα, στο 82’, ο Σαράνοφ ήταν αυτός που και πάλι είχε απάντηση στην προσπάθεια του Τικίνιο, με το 1-0 να μένει μέχρι το τέλος, για τη 10η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.

Κίτρινες: Παπασταθόπουλος – Προβυδάκης, Γκέντσογλου.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Μπουχαλάκης (57’ Καμαρά Μ.), Εμβιλά, Λόπες (76’ Ονιεκούρου), Ελ-Αραμπί (76’ Τικίνιο), Παπασταθόπουλος, Μασούρας (57’ Ροντρίγκες), Καμαρά Α. (90’+1’ Μπα Ο.), Λαλά, Ρέαμπτσιουκ, Σισέ.

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Τζανετόπουλος, Γκόλεμιτς, Προβυδάκης, Σαραμαντάς, Τζανδάρης (85’ Τσούκαλος), Γκέντσογλου, Ελευθεριάδης (67’ Μανουσάκης), Νούνιες (67’ Ταϊρόν), Ρόμανιτς, Αραμπούλι.

