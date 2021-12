Οικονομία

Τουρκία - Ερντογάν: Νέες υποσχέσεις για τον πληθωρισμό, ενώ κατρακυλά η λίρα

Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις εξαιτίας της οικονομικής πολιτικής του Τούρκου προέδρου για επιθετική νομισματική χαλάρωση.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν λέει ότι στο παρελθόν μείωσε τον πληθωρισμό της χώρας, ο οποίος σήμερα ξεπερνάει το 21%, στο περίπου 4% και ότι θα το πράξει ξανά σύντομα καθώς συνεχίζονται οι ανατιμήσεις εξαιτίας της οικονομικής πολιτικής του προέδρου για επιθετική νομισματική χαλάρωση, η οποία έχει προκαλέσει κρίση του εθνικού νομίσματος, της τουρκικής λίρας.

Ο Ερντογάν έχει δηλώσει ότι το νέο μοντέλο οικονομικής πολιτικής βασίζεται στα χαμηλά επιτόκια και εντάσσεται σε έναν "πόλεμο για οικονομική ανεξαρτησία", ο οποίος --όπως είπε-- συνεχίζεται με επιτυχία.

Οικονομολόγοι έχουν χαρακτηρίσει "ριψοκίνδυνη" την οικονομική πολιτική του Ερντογάν προβλέποντας ότι τον ερχόμενο χρόνο ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει το 30%.

Την Παρασκευή η τουρκική λίρα κυμάνθηκε σε νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο κάτω από 17 λίρες έναντι του δολαρίου έπειτα από τους φόβους για ένα πληθωριστικό σπιράλ που θα προκληθεί από την νέα πολιτική.

Στο χαμηλότερο επίπεδό της η λίρα έχασε φέτος περίπου το 55% της αξίας της, περιλαμβανομένου του 37% μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες.

Σε συνάντηση που είχε με νέους από την Αφρική χθες Σάββατο, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά σήμερα, ο Ερντογάν επανέλαβε την ανορθόδοξη άποψή του ότι τα επιτόκια είναι εκείνα που προκαλούν τον πληθωρισμό και πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσει τους Τούρκους να "συνθλιβούν" από τα επιτόκια.





