Ελλάδα - ΗΠΑ: Εντυπωσιακές εικόνες από την συνεκπαίδευση Ειδικών Επιχειρήσεων

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.



Συνεκπαίδευση μεταξύ μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας και των ΗΠΑ, με την συμμετοχή προσωπικού από μονάδες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και της Σχολής Αλεξιπτωτιστών και προσωπικού και αεροσκαφών MC-130J της 352 Special Operations Wing των ΗΠΑ διεξήχθη από την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου έως την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέστηκαν ρίψεις αλεξιπτωτιστών ελεύθερης πτώσης και στατικού ιμάντα καθώς και εφοδίων σε ξηρά και θάλασσα, με σκοπό την επαύξηση του επιπέδου της συναντίληψης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της διαλειτουργικότητας κατά τη σχεδίαση και την εκτέλεση Ειδικών Επιχειρήσεων.

Η δραστηριότητα, προστίθεται στην ανακοίνωση, εντάσσεται στον σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ ως προς την συνεχώς αναβαθμιζόμενη και πολυεπίπεδη στρατιωτική συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, με σκοπό την από κοινού προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχόντων σε διμερές και διασυμμαχικό επίπεδο.

