Κορονοϊός: Ο Χρίστος Δήμας βρέθηκε θετικός

Είναι εμβολιασμένος και με τις τρεις δόσεις. Τι αναφέρει στην ανάρτηση του στα social media.



Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, αλλά παρουσιάζει ελαφριά συμπτώματα. Όπως αναφέρει ο ίδιος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι εμβολιασμένος και με τις τρεις δόσεις.

Όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση:

«Θετικός στον COVID-19: Δεν είχα προγραμματισμένο ραντεβού με τον COVID-19. Είχα όμως ευτυχώς προγραμματίσει εγκαίρως τα ραντεβού εμβολιασμού, και τις τρεις δόσεις. Σήμερα ο μοριακός έλεγχος με έβγαλε θετικό. Παρουσίαζα από χτες ελαφριά συμπτώματα (πονοκέφαλος, λίγες κρυάδες και ελάχιστη ατονία). Ο COVID-19 είναι καθημερινά δίπλα μας και ο μόνος τρόπος να τον αντιμετωπίσουμε είναι τα εμβόλια, αλλιώς θέτουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας και τους αγαπημένους μας ανθρώπους».

