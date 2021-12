Κοινωνία

Πεντέλη: Ανήλικος έπεσε σε φρεάτιο

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική καθώς ένας ανήλικος έπεσε μέσα σε φρεάτιο επί της οδού Αχελώου στο δήμο της Πεντέλης.

Στο σημείο έσπεσαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν το παιδί, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή εθελοντών.

Τελικά, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν τον ανήλικο από το φρεάτιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ.

??Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση ανηλίκου από φρέαρ και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, επί της οδού Αχελώου στο δήμο της Πεντέλης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 ??οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 19, 2021

