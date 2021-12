Αθλητικά

Premier League: Η Σίτι με “σπασμένα φρένα”, νέα “γκέλα” η Τσέλσι

Με μία ακόμη ποδοσφαιρική παράσταση η Μάντσεστερ Σίτι έφτασε... δια περιπάτου στην 7η σερί νίκη της στην Premier League.



Με μία ακόμη ποδοσφαιρική παράσταση, αυτή την φορά στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», η Μάντσεστερ Σίτι έφτασε... δια περιπάτου στην 7η σερί νίκη της στην Premier League με το εντυπωσιακό 4-0 επί της Νιουκάστλ (σε τρίτο σερί ματς κράτησε ανέπαφη την εστία της).

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα σκόραρε σε 27ο ματς πρωταθλήματος εναντίον της Νιούκαστλ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της απέναντι στις «καρακάξες» σε 10-3-1 στα 14 τελευταία εκτός έδρας ματς. Η σημερινή ήταν η 34η νίκη της Σίτι στην Premier League εντός του 2021, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ μέσα σε ένα ημερολογιακό έτους. Θα κλείσει τον πρώτο γύρο την Κυριακή (26/12), υποδεχόμενη την Λέστερ.

Οι «ανθρακωρύχοι», με μόλις μία νίκη και 10 ήττες μετά από 18 αγώνες, εξακολουθούν να παραμένουν στον... πάτο της βαθμολογίας (ισόβαθμοι με τη Νόριτς που έχει ματς λιγότερο) και θα χρειαστούν... πορεία πρωταθλητισμού στον β΄ γύρο για να παραμείνουν στην Premier League.

Το... ντεφορμάρισμα της Τσέλσι παρατείνεται, καθώς οι «μπλε» με τη δεύτερη σερί ισοπαλία, αυτή την φορά απέναντι στη Γουλβς στο «Μολινό» (0-0) βρέθηκαν στο -6 από την κορυφή κι αν συνεχίσουν έτσι πολύ σύντομα θα τεθούν οριστικά εκτός τίτλου.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 18ης αγωνιστικής της Premier League:

Λιντς-Άρσεναλ 1-4 / (75΄πεν. Ραφίνια - 16΄, 29΄ Μαρτινέλι, 42΄ Σάκα, 84΄ Σμιθ-Ρόου)

Γουλβς-Τσέλσι 0-0

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-4 / (5΄ Ντίας, 27΄ Κανσέλο, 63΄ Μαχρέζ, 90΄ Στέρλινγκ)

