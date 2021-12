Αθλητικά

Κολοσσός - Περιστέρι: Αλώβητη η έδρα των γηπεδούχων

Ο Κολοσσός Ρόδου διεύρυνε σε 5-0 το αήττητο του στην Ρόδο, κάμπτοντας αυτή τη φορά την αντίσταση του Περιστερίου με το τελικό 74-65, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Α1 Ανδρών/Basket League. Με τη σημερινή επιτυχία οι «Θαλασσί» βελτίωσαν σε 7-3 το ρεκόρ τους, υποχρεώνοντας τους «κυανοκίτρινους» στην 3η διαδοχική ήττα τους και έκτη σε 10 αγώνες.

H κυριαρχία του Κολοσσού στον τομέα των ριμπάουντ (42 έναντι 27 στο σύνολο και 13 έναντι 4 στα επιθετικά), σε συνδυασμό με την εξαιρετική άμυνα των γηπεδούχων στα πρώτα 30 λεπτά της αναμέτρησης, η οποία οδήγησε τους φιλοξενούμενους σε 17 λάθη, βοήθησε την ομάδα του Ηλία Καντζούρη να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας στο 30΄ (+15, 59-44) και να μην αγχωθεί στο τελευταίο δεκάλεπτο, φτάνοντας άνετα στο 5/5 εντός έδρας.

Πρώτοι σκόρερ του Κολοσσού οι Κένι Γουίλιαμς και Τζόρνταν Φλόιντ, οι οποίοι σημείωσαν από 23 πόντους, ενώ από το Περιστέρι προσπάθησε ο Έρικ ΜακΚρί με 12.

Τα δεκάλεπτα: 25-14, 37-30, 59-44, 74-65

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Πουρσανίδης, Κωνσταντινόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Μομίροβ 1, Γουίλιαμς 23 (5), Χατζηδάκης 6, Τιλί 6, Ποτ 5, Ξανθόπουλος 6 (2), Μαργαρίτης 2, Μίλερ 2, Φλόιντ 23 (6), Σλαφτσάκης.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Τόμιτς): ΜακΚρί 12 (2), Κόζι 8 (2), Πέτεγουεϊ 9 (1), Μπράουν 4, Γκρέι 8, Φύτρος, Χρυσικόπουλος 5 (1), Σαλούστρος 2, Ζούγρης 7, Μανιάς, Μίλερ 10 (2), Σταυρακόπουλος.

