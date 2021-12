Κοινωνία

Αιγάλεω: Αδέσποτη σφαίρα βρέθηκε καρφωμένη σε ΙΧ

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Αδέσποτη σφαίρα εντοπίστηκε καρφωμένη στην οροφή παρκαρισμένου αυτοκινήτου, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα, το χθες Σάββατο στις 10:30 ειδοποιήθηκε η αστυνομία για μία σφαίρα που βρέθηκε στην οροφή παρκαρισμένου αυτοκινήτου στο Αιγάλεω.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβαν τη βολίδα και πραγματοποιούν έρευνα ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, ωστόσο σε περιπτώσεις όπως αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγάλουν ασφαλές συμπέρασμα για την περιοχή από την οποία προήλθε.

Το γεγονός αυτό έρχεται λίγα 24ωρα μετά την ανάρτηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με νεαρούς Ρομά να πυροβολούν στον αέρα με ημιαυτόματα έξω από σπίτι στο Ζεφύρι. Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποήσει τα άτομα που συμμετείχαν στο περιστατικό και πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

