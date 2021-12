Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Το ταξίδι στο Μεξικό και ο έλεγχος από την ΑΑΔΕ

Στο εξωτερικό φέρεται να ταξίδεψε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος μετά το σάλο που έχει ξεσπάσει. Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι λογαριασμοί του.



Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται πλέον η υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Οι υπεύθυνοι της Αρχής, σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχουν τους λογαριασμούς αλλά και όλα τα οικονομικά του στοιχεία.

Την ίδια στιγμή ολοένα και περισσότεροι καλλιτέχνες παίρνουν θέση για το θέμα. O Δημήτρης Σταρόβας που έχει κατά το παρελθόν συνεργαστεί με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο λέει ότι συνειδητοποιεί πως - όπως είπε - ο άνθρωπος αυτός διήγαγε μια διπλή ζωή.

«Δεν είναι εύκολο να συνειδητοποιήσεις ότι ένας άνθρωπος που γνωρίζεις επί 30 χρόνια έχει μία δεύτερη ζωή την οποία επιμελώς κρύβει από τους πάντες ας πούμε. Σε κάνει… αυτό που μου αρέσει να λέω ότι καμιά φορά η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία ισχύει δηλαδή», δήλωσε ο Δημήτρης Σταβόρας στον ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με την Real News της Κυριακής μέσα στο 2021 έγιναν στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 13 καταγγελίες από γυναίκες για ανάρτηση βίντεο με προσωπικό περιεχόμενο. Οι πέντε από τις γυναίκες, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι ανήλικες. Η ΕΛΑΣ ζητάει από τα πρόσωπα που πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκδίκησης ή εκβιασμού να το καταγγέλλουν.

Η μαρτυρία της πρώην συντρόφου του Στάθη Παναγιωτόπολου για το διαδικτυακό κανάλι

Η ίδια η καταγγέλουσα μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για το ενδεχόμενο να έχουν δημοσιευτεί βίντεο και φωτογραφίες άλλων γυναικών.

«Είδα ότι πέρα από αυτό το βίντεο και σε μια άλλη σελίδα είχε λογαριασμό ,είχε δικό του κανάλι και ανέβαζε. Είχε 10 βίντεο, δεν ξέρω πόσες φωτογραφίες από διάφορες γυναίκες και τρία δικά μου βίντεο και 300 φωτογραφίες περίπου. Ένα κανάλι που το είχε για περίπου 8 χρόνια. Δε φαίνονταν σε όλες τα πρόσωπα καλά, τα έκοβε. Κάποιες ήταν νεαρές και γενικά είχε μια ροπή στις νεαρές», είπε η πρώην σύντροφος του Στάθη Παναγιωτόπουλου.

Την ίδια στιγμή, η δικηγόρος της κοπέλας καταγγέλλει πως εξυφαίνεται μία προσπάθεια αποκάλυψης της ταυτότητας της πελάτισσάς της μέσω διαρροής εγγράφων από τη δικογραφία.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου ο Στάθης Παναγιωτόπουλος φαίνεται να ταξίδεψε για το εξωτερικό τις τελευταίες 24 ώρες, και μάλιστα - όπως σημειώνουν συγκεκριμένα για το Μεξικό.

