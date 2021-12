Κοινωνία

“Ψευτογιατρός” – Θύμα στον ΑΝΤ1: ήθελε να μας βλέπει να λιώνουμε (βίντεο)

Συγκλονίζει η περιγραφή της γυναίκας που έπεσε θύμα του ψευτογιατρού. Η εμπειρία της στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

«Όταν τον καλούσαμε στο τηλέφωνο μας απαντούσε ‘ευλόγησον’», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η Κατερίνα Κουλούρη, καρκινοπαθής θύμα του ψευτογιατρού.

Νέες καταγγελίες για τον ψευτογιατρό έρχονται στο φως της δημοσιότητας, με τον Δρ Κόντος που έταζε με το αζημίωτο θεραπείες με βότανα και βιταμίνες.

«Ήθελε να μας βλέπει να λιώνουμε, είναι σαδιστής», δήλωσε η Κ.Κουλούρη.

Ο Δρ Κόντος «πατούσε» στο θρησκευτικό συναίσθημα των πελατών του, κάποιοι εκ των οποίων χάθηκαν - θέλοντας να κερδίσει ακόμη πιο εύκολα την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους.

Ο Κατερίνη Κουλούρη εξιστορεί το τι ζήτησε από τον άνδρα της ο ψευτογιατρός όταν συναντήθηκαν πρώτη φορά.

Ο γνωριμία τους, έγινε μέσω άλλου θύματος που είχε πέσει στα «δίχτυα» του. Η Αικατερίνη Κουλούρη δέχτηκε να καταβάλει το υψηλό τίμημα, για την θεραπεία σωτηρία... που πρότεινε ο κατηγορούμενος.

‘Όπως είπε η το θύμα η θεραπεία αποτελείτο από «51 διαφορετικά βότανα και 15 χυμούς σε καθημερινή βάση, αλλά και 15 βιταμίνες καθημερινά».

Η θεραπεία διήρκησε 7 μήνες και δεν έφερε αποτελέσματα. Η γυναίκα αποφάσισε να απομακρυνθεί από τον ψευτογιατρό.

«Ήθελε να μας βλέπει να λιώνουμε, ήταν σαδιστής, μας σκότωνε», κατέληξε η Κατερίνα Κουλούρη, η οποία δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα με την ασθένειά της, αλλά ακολουθεί πλέον θεραπεία σε νοσοκομείο.

