Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα: Τρίποντο για τους “πράσινους” στην Λεωφόρο

Με πρωταγωνιστές τους Βιγιαφάνιες και Μαουρίσιο , ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα.



Με την «αύρα» της Λεωφόρου και πρωταγωνιστές τους Λούκας Βιγιαφάνιες και Μαουρίσιο Σιλβέιρα, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League, σημείωσε την 5η νίκη του στα τελευταία 6 παιχνίδια κι αναρριχήθηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας κι εντός των ευρωπαϊκών «εισιτηρίων». Οι Μαουρίσιο και Σάντσες χάρισαν το τρίποντο στους «πράσινους» που προσπέρασαν την ομάδα των Ιωαννίνων.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με έντεκα ξένους παίκτες στη σύνθεσή του (για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια) και με τη λογική των τελευταίων αγώνων του, παίρνοντας την κατοχή της μπάλας και μεταφέροντας το παιχνίδι στο μισό γήπεδο του ΠΑΣ Γιάννινα. Με πίεση στην πρώτη πάσα και τριγωνικές συνεργασίες, που άρχισαν να βγαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα μετά το πρώτο τέταρτο, απείλησε για πρώτη φορά στο 18’ με το φάουλ του Μαουρίσιο που πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Η άμυνα των φιλοξενούμενων άρχισε να «σφίγγει» ακόμη περισσότερο μετά το 30’, με ξεκάθαρο στόχο από την πλευρά του Ηρακλή Μεταξά να «χτυπήσει» τον Παναθηναϊκό στην κόντρα. Στο 43’ μάλιστα, οι Γιαννιώτες θα μπορούσαν να έχουν πάρει προβάδισμα, όταν ο Σάλιακας εκτέλεσε εξαιρετικό φάουλ (το οποίο κέρδισε ο Περέα) το οποίο χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι κι απομακρύνθηκε από την άμυνα του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν προβάδισμα στο σκορ στο 54’. Από ωραία συνεργασία και μπαλιά «τρύπα» του Βιγιαφάνιες προς τον Χουάνκαρ, ο Ισπανός μπακ έβγαλε σέντρα ακριβείας προς τον Μαουρίσιο που με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 66’ ο Μαουρίσιο έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ, όμως το πλασέ του έφυγε πάνω από τα δοκάρια, όμως τρία λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0. Από «γλυκιά» εκτέλεση φάουλ του Βιγιαφάνιες, ο Φακούντο Σάντσες με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι σημείωσε το πρώτο γκολ του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κι έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στους «πράσινους».

Στο τελευταίο 20λεπτο ο Παναθηναϊκός έκανε διαχείριση του 2-0, κυκλοφόρησε με ηρεμία την μπάλα και κράτησε δυνάμεις ενόψει της ρεβάνς του Κυπέλλου με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό την προσεχή Πέμπτη (23/12).

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: - Σάλιακας, Περέα, Γκαρντάβσκι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Μαουρίσιο (90’ Αλεξανδρόπουλος), Αϊτόρ (67’ λ. τρ. Μακέντα), Βιγιαφάνιες, Παλάσιος (80’ Χατζηγιοβάνης), Καρλίτος (67’ Βιτάλ).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Παντελάκης, Κάργας, Πίρσμαν, Σνάιντερ (86΄ Λιάσος), Καραχάλιος, Ντομίνγκεθ, Γκαρντάβσκι (73’ Μπρένερ), Περέα (76’ Μορέιρα), Μιλιντσεάνου (86’ Λιάσος).

