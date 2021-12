Πολιτισμός

Πέθανε ο Ορφέας Ζάχος

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, Ορφέας Ζάχος

Ο σπουδαίος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, Ορφέας Ζάχος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Ο ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πέθανε σύμφωνα με πληροφορίες, γαλήνια στο σπίτι του.

Το βιογραφικό του ηθοποιού είναι πλούσιο, πρωταγωνιστώντας σε πολλά έργα στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Εκείνο όμως που τον στιγμάτισε ήταν ο «Κίμωνας» από την ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο».

Ο Ορφέας Ζάχος γεννήθηκε το 1934. Το 1957 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο και το 1967 στον κινηματογράφο. Οι ρόλοι που έχει παίξει ήταν χαρακτηριστικοί. Ωστόσο, ο ταλαντούχος ηθοποιός πέρα από την καλλιτεχνική του παρακαταθήκη δεν έδωσε ποτέ συνέντευξη και κανείς δεν γνώριζε το παραμικρό για την προσωπική του ζωή.

Η ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο» ήταν σταθμός στην καριέρα του, ωστόσο ο Ορφέας Ζάχος έχει παίξει σε πολλές ακόμη ταινίες, στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση μεταξύ των οποίων, ο «Γιούγκερμαν», ο «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης» και ο ο «Καπετάν φάντης μπαστούνης».

