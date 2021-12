Κόσμος

Γερμανία - Μετάλλαξη Όμικρον: Νέα μέτρα προτείνουν οι ειδικοί

Ποιοι νέοι περιορισμοί είναι στο τραπέζι, με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης της μετάλλαξης Όμικρον.



«Το κύμα "Όμικρον" έρχεται και δεν μπορεί κανείς πια να το σταματήσει», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ, ο οποίος ωστόσο απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός γενικού lockdown στην Γερμανία κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Την ίδια ώρα το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων που συνέστησε η νέα κυβέρνηση εισηγείται επιπλέον μέτρα και μεγαλύτερο περιορισμό των επαφών.

«Έχουμε πλέον υπερβεί έναν κρίσιμο αριθμό ατόμων που έχουν μολυνθεί από την παραλλαγή "Όμικρον" και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το αναπόφευκτο νέο κύμα. Αλλά δεν θα έχουμε lockdown τύπου Ολλανδίας», δήλωσε ο κ. Λάουτερμπαχ μιλώντας απόψε στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και άφησε ανοιχτό το ποια μέτρα θα επιβληθούν τις επόμενες ημέρες. «Θα περιμένω τις εκτιμήσεις των ειδικών. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και αξιολογούμε την κατάσταση σε σχέση με την παραλλαγή "Όμικρον"», πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ, το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων ζήτησε ήδη την ταχεία εισαγωγή περιορισμού των επαφών, λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητας της νέας παραλλαγής. «Τα μέτρα θα πρέπει να επιβληθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες, να είναι αποτελεσματικά και συντονισμένα σε εθνικό επίπεδο», μετέδωσε το ARD, επικαλούμενο πηγές στο Συμβούλιο. Μεταξύ των κανονισμών που εξετάζονται, σύμφωνα με το δίκτυο RND, είναι να τεθεί όριο 20-25 ατόμων για κλειστούς χώρους και 100 ατόμων για ανοιχτούς και η αναστολή της λειτουργίας των νυχτερινών κλαμπ. Τα νέα μέτρα θα εφαρμοστούν ήδη τις επόμενες ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται την Πρωτοχρονιά να ισχύουν ακόμη αυστηρότεροι περιορισμοί.

Από την πλευρά των Πρασίνων, ο αρμόδιος για θέματα Υγείας Γιάνος Ντάμεν τάχθηκε υπέρ των άμεσων και αυστηρών περιορισμών και της αξιοποίησης των αργιών των εορτών, ακόμη και με κλείσιμο βασικών καταστημάτων λιανικού εμπορίου. Στην ίδια γραμμή και ο εκπρόσωπος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για την πολιτική Υγείας Τίνο Ζόργκε, ο οποίος επισήμανε ότι, «αν η "Όμικρον" είναι τόσο επικίνδυνη όσο φοβόμαστε, τα προηγούμενα μέτρα προστασίας δεν θα είναι επαρκή» και πρότεινε νέους περιορισμούς στα σχολεία, στους δημόσιους χώρους - ακόμη και στο ιδιωτικό περιβάλλον. Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU Σεπ Μιούλερ ζήτησε μάλιστα από την κυβέρνηση να επαναφέρει την «κατάσταση επιδημίας εθνικού επιπέδου», η οποία ήρθη στις 25 Νοεμβρίου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η λήψη άμεσων και ενιαίων μέτρων κατά της πανδημίας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μάρκο Μπούσμαν πάντως διαβεβαίωσε απόψε ότι η υπάρχουσα νομική βάση επαρκεί για την επιβολή περαιτέρω περιορισμών, τονίζοντας ωστόσο ότι το κόμμα του, οι Φιλελεύθεροι (FDP), προτάσσουν την αναλογικότητα των μέτρων, με τη λήψη μέτρων τα οποία θα έχουν ως στόχο την αποτροπή ενός γενικού lockdown ή της αναστολής λειτουργίας των σχολείων.

Στην τελευταία Διάσκεψη των Πρωθυπουργών των κρατιδίων με τον Καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Κάτω Σαξονίας είχε προτείνει αυστηρά μέτρα και για τους εμβολιασμένους, τα οποία ωστόσο απορρίφθηκαν σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι νέοι κανονισμοί ισχύουν πάντως στο εν λόγω κρατίδιο, από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 2 Ιανουαρίου.

