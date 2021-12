Κόσμος

Χριστούγεννα στην Ιερουσαλήμ: Φωταγωγήθηκε η Παλιά Πόλη (εικόνες)

Πλήθος κόσμου ξεχύθηκε στην κυριακάτικη αγορά που «πλημμύρισε» με φώτα και χρώματα.

Τα «γιορτινά» της «φόρεσε» η Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, ενώ Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι ξεχύθηκαν στην αγορά την Κυριακή.

Κανένας τουρίστας δεν υπάρχει στη χώρα, που έχει κλείσει τα σύνορά της, λόγω της μετάλλαξης Όμικρον, με τους επιχειρηματίες του τουρισμού να επενδύουν στην εγχώρια αγορά.

Ο Υπουργός Υγείας του Ισραήλ έκανε λόγο για τουλάχιστον 134 κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον, από τα τέλη Νοεμβρίου έως σήμερα, ενώ ειδησεογραφικό πρακτορείο μετέδωσε πως σε μία μόνο πτήση από το Μαϊάμι εντοπίστηκαν 17 κρούσματα, τα περισσότερα με μετάλλαξη Όμικρον.

Το Ισραήλ έκλεισε τα σύνορά του τον περασμένο μήνα, λόγω της νέας μετάλλαξης και δεν επιτρέπει σε κανέναν ξένο να εισέλθει στη χώρα, ενώ οι Ισραηλινοί που φτάνουν εκεί είναι αναγκασμένοι σε υποχρεωτική καραντίνα, ακόμα και οι εμβολιασμένοι.

Το Ισραήλ είναι πρωτοπόρο σε εμβολιασμούς, καθώς πάνω από το 4,1 εκατομμύρια, από τους 9,3 εκατομμύρια Ισραηλινούς έχουν κάνει και την τρίτη δόση του εμβολίου.

