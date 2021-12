Αθλητικά

Η Νάπολι “έπιασε” τη Μίλαν στη 2η θέση (βίντεο)

Τεράστιο “διπλό” στο Μιλάνο πανηγύρισαν οι Ναπολιτάνοι, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή παράδοση που έχουν δημιουργήσει απέναντι στους “ροσονέρι”.

Το γκολ του Ελμάς με το... “καλησπέρα” στον αγώνα (5ο λεπτό), αποδείχθηκε αρκετό για τη Νάπολι, προκειμένου να σημειώσει ένα τεράστιο “διπλό” στο Σαν Σίρο (1-0), πιάνοντας τη Μίλαν στη 2η θέση της κατάταξης της Serie A.

Στην επιστροφή του Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο των “παρτενοπέι”, η Νάπολι διατήρησε την παράδοση που έχει απέναντι στους “ροσονέρι”, που την θέλει να μην έχει ηττηθεί από την ομάδα του Μιλάνου στα τελευταία 7 ματς. Η τελευταία εντός έδρας νίκη της Μίλαν απέναντι στη Νάπολι χρονολογείται από τον Δεκέμβριο του 2014.

Στο 90΄ ο Κεσιέ σκόραρε από το ύψος του πέναλτι, αλλά μετά από την εξέταση της φάσης από το VAR, το γκολ δεν μέτρησε.

