Κεραμέως στη Σύνοδο Πρυτάνεων: Αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη

Εφ’ όλης της ύλης συνάντηση με τους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. είχε η Υπουργός Παιδείας.

Στις εργασίες της 98ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, συμμετείχαν εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Υπουργός Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Άγγελος Συρίγος και ο Γενικός Γραμματέας Αποστόλης Δημητρόπουλος.

Κατά την εφ’ όλης της ύλης συνάντηση με τους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως:

Α. Αναφέρθηκε στις παθογένειες που προέκυψαν στον Ακαδημαϊκό Χάρτη της χώρας έως τον Ιούλιο του 2019 και στην ανάγκη αναδιάρθρωσής του, ώστε οι Σχολές και τα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να διαμορφώνονται με τρόπο που να αντιστοιχεί στη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ειδικότερα, σημείωσε τρεις κεντρικές παραμέτρους που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη:

η εμπεριστατωμένη προσέγγιση της ΕΘΑΑΕ λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, το τοπίο που διαμορφώθηκε από την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, οι προτάσεις των ίδιων των ΑΕΙ για τη φυσιογνωμία που επιδιώκει να διαμορφώσει το κάθε Ίδρυμα στο μέλλον.

Θα αποσταλεί επιστολή προς τα Ιδρύματα που θα θέτει κατευθυντήριους άξονες και θα τα καλεί να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Β. Ανέπτυξε εκτενώς το θέμα του προσωπικού των Α.Ε.Ι., τονίζοντας ότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια οι προσλήψεις είναι περισσότερες από τις αποχωρήσεις.

Συγκεκριμένα:

Η κατανομή 400 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ επιτυγχάνει ισορροπία στη στήριξη των Ιδρυμάτων τόσο ως προς τις αφυπηρετήσεις (65%), όσο και ως προς την ενσωμάτωση αντικειμενικών κριτηρίων στην εν λόγω κατανομή κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΘΑΑΕ. Από το 2019 και μετά το ισοζύγιο των θέσεων είναι θετικό κατά 132 θέσεις συνολικά. Αυτήν τη στιγμή η αναλογία προσλήψεων προς αποχωρήσεις είναι 1,1. Επιπλέον, χωρίς να απαιτείται από τη νομοθεσία, και η κατανομή των 282 θέσεων για πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΘΑΑΕ.

Ως προς τα ζητήματα χρηματοδότησης και ειδικότερα ως προς την εφαρμογή από το επόμενο οικονομικό έτος (2022) της κατανομής της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων, η ΕΘΑΑΕ έχει εισηγηθεί κριτήρια διαφανή και αξιοκρατικά, ενώ η σχετική διαβούλευση με τα Ιδρύματα διήρκησε έναν χρόνο. Πρόκειται για μία ιστορική τομή, καθώς από την αυθαίρετη κρίση του εκάστοτε Υπουργού που ίσχυε προ του 2019, πλέον η χρηματοδότηση που δίνεται στα ΑΕΙ τελεί συναρτήσει αντικειμενικών κριτηρίων (π.χ. αριθμός φοιτητών, αριθμός τμημάτων, γεωγραφική διασπορά του Ιδρύματος) και ποιοτικών κριτηρίων (κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΘΑΑΕ).

Δόθηκε έκτακτη χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και τα άλλα μισά για την περαιτέρω υποστήριξη των Ιδρυμάτων στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το ν. 4777/2021 ως προς την κάλυψη δαπανών ασφάλειας και προστασίας και ειδικότερα για την εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, εκπόνησης σχεδίων ασφαλείας κλπ.

Για τα έργα ανάπτυξης των Α.Ε.Ι.:

Προχωρά η ωρίμανση και επιχειρησιακή προετοιμασία έργων ύψους 600 εκατ. ευρώ, εγκεκριμένων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μέσω ΕΣΠΑ και με πολύ μεγάλη προσπάθεια των τελευταίων δυόμιση ετών:

χρηματοδοτήθηκαν 21 νέες δράσεις με δικαιούχους τα Α.Ε.Ι. συνολικού π/υ μεγαλύτερου των 137 εκατ. ευρώ και επεκτάθηκαν 5 υφιστάμενες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 115 εκατ. ευρώ. Δηλ. σύνολο πρόσθετης χρηματοδότησης από τον Ιούνιο 2019 έως σήμερα συνολικού προϋπολογισμού 252 εκατ. ευρώ ,

, αυξήθηκαν ιδιαίτερα οι εντάξεις έργων κατά 76,31 ποσοστιαίες μονάδες (από 68,55% στο 144,86% ),

κατά 76,31 ποσοστιαίες μονάδες (από 68,55% στο ), τριπλασιάστηκε το ποσοστό απορροφητικότητας (από 20,31% στο 66,43%).

Μεταφέρθηκαν στο Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης τα συνεχιζόμενα έργα/μελέτες του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του ΥΠΑΙΘ για 347 έργα ΑΕΙ και των ΕΛΚΕ τους, που αντιστοιχούν σε προϋπολογισμό ύψους 370 εκατ. ευρώ. Προχωρά ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την ένταξη νέων έργων σε ένα δυναμικό πρόγραμμα που θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιοποιημένες προτάσεις των Ιδρυμάτων.

Γ. Τόνισε ότι το “στοίχημα” της διεθνοποίησης των ελληνικών Α.Ε.Ι. αποτελεί μια πολύπλευρη προσπάθεια η οποία αποδίδει καρπούς, ώστε τα Ιδρύματά μας να αποκτήσουν τη θέση που δικαιωματικά τους ανήκει στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και η Ελλάδα να καταστεί διεθνές κέντρο εκπαίδευσης. Ειδική μνεία έγινε στα απτά αποτελέσματα από τις συνεργασίες με ευρωπαϊκά, αμερικανικά, βρετανικά, κινεζικά Πανεπιστήμια, στην ανάδειξη των πρώτων ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων, στη συμμετοχή στο πρόγραμμα European Universities Initiative και στη στήριξη με πόρους 60 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης για την προσέλκυση ακαδημαϊκών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής στην Ελλάδα.

