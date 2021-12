Κόσμος

Κορονοϊός - Ισραήλ: Η μετάλλαξη Όμικρον έφερε το πέμπτο κύμα

Έκκληση του Πρωθυπουργού Μπένετ για την επίσπευση του εμβολιασμού σε παιδιά και της χορήγησης της τρίτης δόσης. Νέοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί.

Το πέμπτο κύμα της COVID-19 έχει αρχίσει. Η μετάλλαξη Όμικρον έφερε το πέμπτο κύμα της πανδημίας COVID-19 στο Ισραήλ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ σε τηλεοπτική του ομιλία, καλώντας τους πολίτες να εντείνουν τον εμβολιασμό των παιδιών και τη χορήγηση των λεγόμενων αναμνηστικών δόσεων.

Νωρίτερα η ισραηλινή κυβέρνηση απαγόρευσε στους πολίτες της να μεταβαίνουν σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν καταχωρηθεί στην “κόκκινη λίστα”, ώστε να εμποδίσει τη διασπορά της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού.

Οι περιορισμοί αυτοί στα ταξίδια στο εξωτερικό, που ήδη αφορούσαν τις περισσότερες αφρικανικές χώρες, καθώς και τη Βρετανία και τη Δανία, ισχύουν στο εξής και για την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ συνέστησε επίσης να προστεθούν σε αυτήν την “κόκκινη λίστα” οι ΗΠΑ, παρά τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με διπλή υπηκοότητα, καθώς και η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Ιταλία, το Μαρόκο, η Πορτογαλία, η Ελβετία και η Τουρκία. Η πρόταση αυτή δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από την Κυβέρνηση.

Ο Πρωθυπουργός Μπένετ υπεραμύνθηκε των ταξιδιωτικών περιορισμών, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητοι για να αποφευχθεί η προσφυγή σε νέα lockdown. «Ο χρόνος πιέζει. Οι ευρωπαϊκές χώρες είτε έχουν επιβάλει καραντίνα είτε ετοιμάζονται να το κάνουν», δήλωσε την Κυριακή, πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι ταξιδιώτες από χώρες που περιλαμβάνονται στην “κόκκινη λίστα” απαγορεύεται να εισέλθουν στο Ισραήλ, με ορισμένες εξαιρέσεις. Οι πολίτες και οι κάτοικοι του Ισραήλ που βρίσκονταν σε μια χώρα που πρόσφατα συμπεριελήφθη στην “κόκκινη λίστα” θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα μίας εβδομάδας μόλις επιστρέφουν.

Περισσότερα από 440 κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον έχουν ήδη εντοπιστεί στο Ισραήλ, έναν μήνα μετά την ταυτοποίησή της στη Νότια Αφρική.

