Νέο Ηράκλειο: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν πέντε ενοίκους της πολυκατοικίας.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Δευτέρας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας.

20 πυροσβέστες με 7 οχήματα έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν πέντε ενοίκους, αλλά όταν μπήκαν μέσα στο διαμέσιμα όπου είχε ξεσπάσει η φωτιά, βρήκαν νεκρό έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Σύμφωνα με όσα μαρτυρία στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, ο ηλικιωμένος έμενε στο σπίτι μαζί με τον γιο του, ο οποίος γλίτωσε. Εκτίμησε μάλιστα πως η πυρκαγιά ξεκίνησε ειτε από κάποιο τσιγάρο είτε από σόμπα.

