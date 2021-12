Κοινωνία

Απόπειρα γυναικοκτονίας - Αστυνομικοί στον ΑΝΤ1: 10 δευτερόλεπτα αν αργούσαμε, θα ήταν νεκρή (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι περιγραφές των ανδρών της Άμεσης Δράσης, που απέτρεψαν τη γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί που απέτρεψαν στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή μία νέα γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη, την 18η κατά σειρά, μίλησαν σήμερα το πρωί στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για το συγκλονιστικό αυτό περιστατικό.

Ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Μπ. Χαβενετίδης και ο Αρχιφύλακας του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, Χρ. Μωραϊτης τόνισαν πως το περιστατικό με το οποίο ήρθαν αντιμέτωποι είναι πρωτόγνωρο ακόμη και για τους ίδιους, παρά τα τόσα περιστατικά με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά.

Συγκεκριμένα ο Μπ.Χαβενετίδης ανέφερε "Από τις φωνές καταλάβαμε ποιο διαμέρισμα ήταν, καλέσαμε να μας ανοίξουν , δεν ανταποκρίθηκαν και μας ζητούσαν να αποχωρίσουμε. Όταν ακούσαμε ουρλιαχτά, μαζί με τους συναδέλφους μου. αποφασίσαμε να σπάσουμε την πόρτα."

Συγκλονίζει η περιγραφή της πρώτης εικόνας που αντίκρισαν στο χώρο "Είδαμε τον δράστη στο πάτωμα να τη μαχαιρώνει στο λαιμό". Παρά την εντολή τους να παραδοθεί "ο δράστης δεν ανταποκρίθηκε και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε". Ο κ. Μωραϊτης τόνισε πως "στον χώρο υπήρχε και ένα παιδί, που ήταν μάρτυρας σε όλο αυτό το περιστατικό".

Όπως είπε στη συνέχεια, ο δράστης απομακρύνθηκε από τη γυναίκα κι επιτέθηκε στους ίδιους. Σοκάρει η παραδοχή του αστυνομικού ότι "αν καθυστερούσαμε 10 δευτερόλεπτα θα ήταν νεκρή".

"Όταν τον αφοπλίσαμε, η γυναίκα παρά το σοκ στο οποίο βρισκόταν, μας ευχαρίστησε, λέγοντας πωςαπεγκλωβίστηκε από μεγάλο βάρος", συμπλήρωσε.

Συνεχίζοντας τη συγκλονιστική περιγραφή, ο Αρχιφύλακας του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου είπε για το ανήλικο παιδί που βρισκόταν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα πως "έμεινε με συγγενικό του πρόσωπο και έπειτα επικοινώνησαν οι κονωνικές υπηρεσίες με την οικογένεια", τονίζοντας την ανάγκη αυτό το παιδί να δεχτεί ψυχολογική υποστήριξη.

Τέλος, επεσήμανε πως έπειτα από 17 γυναικοκτονίες στη χώρα μας τον τελευταίο χρόνο, "Σε κάθε έκκληση που δεχόμαστε, εξαντλούμε πλέον κάθε περιθώριο. Αιτία για αυτήν την επίθεση ήταν η ζήλεια".





