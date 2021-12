Πολιτική

Μητσοτάκης: Η ατζέντα των επαφών στη Βουλγαρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενέργεια, πανδημία και περιφερειακές εξελίξεις στο “μενού” των συναντήσεων του Πρωθυπουργού στη Σόφια.

Η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, καθώς και η επισκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων, που θα έχει σήμερα στη Σόφια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Κίριλ Πέτκοφ και τον Πρόεδρο της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τη Βουλγαρία μετά τον σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης, γεγονός που μαρτυρά, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στις σχέσεις της με τη Σόφια, και τη βούληση εμβάθυνσής τους, καθώς και της σημασίας που αποδίδει στη διασφάλιση της σταθερότητας και ανάπτυξης στα Δυτικά Βαλκάνια και στην ευρωπαϊκή προοπτική τους.

Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της συντομότερης δυνατής διεξαγωγής των διακυβερνητικών διασκέψεων της Ε.Ε. με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, με στόχο την εμπέδωση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Υπενθυμίζεται πως η χώρα μας παγίως στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση οι συγκεκριμένες χώρες να εκπληρώνουν τους όρους και τα κριτήρια της ένταξης, συμπεριλαμβανομένων, ασφαλώς και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Όπως επισημάνθηκε και πιο πάνω, στην ατζέντα των συνομιλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της Βουλγαρίας θα βρεθούν η διμερής συνεργασία με έμφαση στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, όπως και οι προοπτικές ολοκλήρωσης του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Επιπλέον ο Πρωθυπουργός θα συζητήσει με Πέτκοφ και Ράντεφ τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Μεταναστευτικό, καθώς Ελλάδα και Βουλγαρία ανήκουν στις χώρες “πρώτης γραμμής”. Στις συναντήσεις του ο κ. Μητσοτάκης θα ανταλλάξει απόψεις και για την εξέλιξη της πανδημίας με έμφαση στην αναζωπύρωσή της, ελέω της μετάλλαξης Όμικρον.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο Ηράκλειο: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Χιλή: Νέος Πρόεδρος ο αριστερός Γκαμπριέλ Μπόριτς (εικόνες)

Πειραιάς: Απίστευτο τροχαίο στο Μικρολίμανο (εικόνες)