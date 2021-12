Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Νέα μέτρα για την πανδημία, αποκλείεται γενικό lockdown (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης για τις ανατιμήσεις στην αγορά, τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τη μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα.

«Έχουμε αποκλείσει το γενικό lockdown», ξεκαθάρισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ερωτηθείς στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” για το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, εν όψει της εορταστικής περιόδου. Προανήγγειλε, πάντως, σχετικές ανακοινώσεις από τον αρμόδιο Υπουργό, οι οποίες - σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 - αναμένονται την Τρίτη ή την Τετάρτη.

Διευκρίνισε, παράλληλα, πως ο ίδιος δεν έχει ζητήσει μείωση του ωραρίου ή της χωρητικότητας των κέντρων διασκέδασης κατά την εορταστική περίοδο, υπενθυμίζοντας ότι η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους.

Σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή κρίση, ο Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε πως έχει δαπανηθεί 1,1 δισ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ - όπως διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή - τα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν και θα ενταθούν το 2022.

Ερωτηθείς γιατί δεν καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο οποίος δημιουργήθηκε με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε πως αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για το Κράτος και θα δημιουργηθεί έλλειμμα.

Επικαλούμενος τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, είπε πως για τον πληθωρισμό τον Νοέμβριο το μεγαλύτερο κομμάτι αφορούσε την ενέργεια, καθώς συμπαρασύρει και τις τιμές άλλων προϊόντων. Σημείωσε πως η αγορά στην Ελλάδα λειτουργεί ακόμα ανταγωνιστικά και οι τιμές διατηρούνται σε λογικά επίπεδα, με τη συνδρομή και των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ειδικότερα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, που υπολογίζεται ότι σε σύγκριση με πέρυσι θα είναι ακριβότερο κατά 15%, ο Υπουργός εξήγησε πως αυτό είναι λογικό δεδομένου ότι την προηγούμενη χρονιά είχαμε αποπληθωρισμό λόγω της κλειστής οικονομίας.

Αναφερόμενος στη μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα, χωρίς να την υποβαθμίζει, όπως τόνισε, είπε πως «της έχουμε δώσει πολύ μεγάλη αξία». Γνωρίζουμε τις παθογένειες του ΕΣΥ, ανέφερε και υπογράμμισε ότι δεν βλέπει καμία πολιτική σκοπιμότητα στην έκθεση. «Είναι ένα επιστημονικό ζήτημα, τα ίδια προβλήματα συζητούν οι Υπουργοί Υγείας στις υπόλοιπες χώρες», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

