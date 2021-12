Κοινωνία

Πήλιο - Καταγγελία για βιασμό: Συνελήφθη ο ύποπτος

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας ο 66χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 32χρονη γυναίκα που διασκέδαζε με την παρέα της σε νυχτερινό μαγαζί στο Πήλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 66χρονου σχηματίστηκε δικογραφία στο αστυνομικό τμήμα Νοτίου Πηλίου, ενώ ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο φάκελο της δικογραφίας υπάρχει εξέταση ιατρική της 32χρονης, μετά την καταγγελία της για βιασμό.

Η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν σε κέντρο διασκέδασης, όπου ήταν με τον φερόμενο ως δράστη, στη συνέχεια έφυγε, μάλλον χάθηκε και κάλεσε τηλεφωνικά τον 66χρονο, ο οποίος πήγε και τη βρήκε με αυτοκίνητο.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο άνδρας ασέλγησε σε βάρος της και τη βίασε με τα δάχτυλά του, έκανε καταγγελία στο Α.Τ. Νοτίου Πηλίου, που κάνει την προανάκριση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκε και από γιατρό.

