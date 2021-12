Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Eμβόλιο Pfizer: 26χρονος πέθανε από μυοκαρδίτιδα

Η ανακοίνωση των Αρχών για το θάνατο του νεαρού μετά τον εμβολιασμό του με Pfizer.

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας συνέδεσαν τον θάνατο ενός 26χρονου με το εμβόλιο Pfizer, καθώς ο νεαρός έπαθε μυοκαρδίτιδα, μία σπάνια φλεγμονή του μυοκαρδίου.

Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος στη συγκεκριμένη χώρα που συνδέεται με τη γνωστή, αν και σπάνια παρενέργεια του εμβολίου αναφέρει το CNBC καθώς τον Αύγουστο πέθανε μία γυναίκα μετά τη δεύτερη δόση. Ο 26χρονος είχε κάνει μόνο την πρώτη δόση.

«Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες το συμβούλιο συμπέρανε ότι η μυοκαρδίτιδα πιθανόν οφειλόταν στον εμβολιασμό του ανθρώπου αυτού», ανέφερε το ανεξάρτητο συμβούλιο παρακολούθησης της ασφάλειας των εμβολίων σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο νεαρός, που πέθανε μέσα σε δύο εβδομάδες αφού έλαβε την πρώτη δόση, δεν ζήτησε ιατρικές συμβουλές ούτε θεραπεία για τα συμπτώματα που αντιμετώπιζε.

Τι είπε η Pfizer

Η μυοκαρδίτιδα μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα του μυ της καρδιάς να τροφοδοτεί με αίμα τα όργανα και να προκαλέσει καρδιακές αρρυθμίες. Ωστόσο, δεν είναι σπάνιο άνθρωποι με μυοκαρδίτιδα να μην αντιληφθούν το παραμικρό.

Εκπρόσωπος της Pfizer είπε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο στη Νέα Ζηλανδία, μελετήθηκαν όλες οι αναφορές πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών και θεωρήθηκε ότι το όφελος του εμβολίου υπερτερούσε των πιθανών κινδύνων.

