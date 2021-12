Οικονομία

Ελληνικό - Experience Park: Ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο

Μία τεράστια έκταση πράσινου παραδίδεται στο κοινό, ενώ ειδικά για την εορταστική περίοδο στολίζεται και γεμίζει λάμψη την περιοχή.

Ξεκινάει σήμερα την πορεία του στο χρόνο και εντάσσεται στη ζωή των κατοίκων και επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο στον κόσμο, με την παράδοση της πρώτης έκτασης πρασίνου και ψυχαγωγίας 70 στρεμμάτων, μιας έκτασης όσο περίπου ο μισός Εθνικός Κήπος, καθώς ανοίγει τις πόρτες του το Experience Park. Πρόκειται για ένα μέρος του Μητροπολιτικού Πάρκου, το οποίο δημιουργείται στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη που πραγματοποιείται στην πρώην έκταση του αεροδρομίου του Ελληνικού, ενός πάρκου που στην ολοκλήρωσή του θα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Στη συγκεκριμένη έκταση, που παραδίδεται από την Lamda Development νωρίτερα από το αναμενόμενο και μόλις έξι μήνες μετά την υπογραφή τής σύμβασης για το Ελληνικό, όπως ανακοίνωσε η εταιρία, φυτεύτηκαν 500 δέντρα και 55.000 φυτά από μεσογειακές ποικιλίες με βάση σχεδιασμό που βασίστηκε στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Το έργο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στο σύνολο του σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, σηματοδοτώντας μία νέα, πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση, από τη συλλογή βρόχινου νερού για τις ανάγκες ύδρευσης και την ελαχιστοποίηση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μέχρι την αξιοποίηση υφιστάμενων υλικών για τη δημιουργία αρχιτεκτονικών στοιχείων, όπως παγκάκια και μονοπάτια.

Στο πάρκο, μεταξύ άλλων, υπάρχει σιντριβάνι με εκατοντάδες πίδακες νερού που δημιουργούν μοναδικές χορογραφίες, ένας χώρος υπαίθριας άθλησης, παιδική χαρά με παιχνίδια κατασκευασμένα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον καθώς και ο κήπος Zen που αποτελεί μια όαση όπου το στοιχείο του νερού και η μεσογειακή φύση κυριαρχούν.

Από σήμερα έως τις 9 Ιανουαρίου, στο Experience Park, για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα υπάρχουν δύο μοναδικές εγκαταστάσεις φωτισμού δημιουργώντας μία ξεχωριστή βιωματική εμπειρία. Πρόκειται για το Stalactite, μία επιβλητική εγκατάσταση, με ιδιαίτερα φωτεινά μοτίβα, τα οποία συγχρονίζονται με μουσική, με την υπογραφή των καλλιτεχνών Christopher Bauder και Boris Divider και το Helios, μία εγκατάσταση φωτισμού, σχεδιασμένη από την ομάδα της Algorithm που δημιουργεί ένα τοπίο γεμάτο φως, κίνηση και ρυθμό.

Στο Πάρκο έχει τοποθετηθεί και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 17 μέτρων, αποτελούμενο από 180 αληθινά δέντρα τα οποία θα δοθούν για αναδάσωση μετά την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου, ενώ οι επισκέπτες, όπως ανακοινώθηκε, μπορούν να απολαύσουν γεύσεις από τους Άκη Πετρετζίκη, Ηλία Σκουλά, Lukumades, ESOPHY καθώς και έθνικ προτάσεις από τα Esteban και Falafeladiko, σε συνδυασμό με άλλες εκπλήξεις.

Κατά τη διάρκεια των εορτών (από σήμερα 20 Δεκεμβρίου έως τις 9 Ιανουαρίου του 2022) το ωράριο λειτουργίας έχει ως εξής: Καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες: 17:00 - 22:00 Το Experience Park είναι προσβάσιμο, με δωρεάν είσοδο, από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, πολύ κοντά στη στάση Μετρό Ελληνικού. Για την διευκόλυνση των επισκεπτών παρέχεται χώρος δωρεάν στάθμευσης στο Πάρκο.

Για την ασφάλεια των επισκεπτών τηρούνται οι σχετικές διαδικασίες και συστάσεις που θεσπίζονται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Σε λειτουργία και το μεγαλύτερο εργοτάξιο που έχει στηθεί στην Ελλάδα

Το Μητροπολιτικό Πάρκο, στην ολοκλήρωση του θα είναι το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο στον κόσμο, το οποίο θα είναι ανοιχτό στο κοινό και θα αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλάσσιου μετώπου με τον ορεινό όγκο του Υμηττού και έναν σημαντικότατο και αναγκαίο πνεύμονα πρασίνου για τον αστικό ιστό της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή που παραδίδεται το Experience Park στο κοινό, σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται οι εργασίες στο εργοτάξιο του Ελληνικού, που όπως έχει ανακοινωθεί από την Lamda, είναι το μεγαλύτερο εργοτάξιο που έχει στηθεί ποτέ στη χώρα μας, στο οποίο απασχολείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων, με τη χρήση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, γερανών και οχημάτων οικοδομής. Η Lamda Development σε σειρά διαδικτυακών παρουσιάσεων το τελευταίο τετράμηνο έχει δώσει λεπτομέρειες για το ύψος των επενδύσεων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης επιμέρους αναπτύξεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο πλαίσιο του έργου του Ελληνικού καθώς και για τις συμφωνίες που έχουν ήδη κλειστεί.

