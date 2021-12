Παράξενα

Βόλος: Έδειραν την κόρη τους επειδή δεν πήρε πτυχίο Αγγλικών

Τους γονείς της για ξυλοδαρμό κατήγγειλε μία 15χρονη από το Βόλο.

Μία 15χρονη από το Βόλο κατήγγειλε τους γονείς της με μήνυμα στο «Χαμόγελο του Παιδιού» επειδή την χτύπησαν λόγω του ότι δεν πήρε πτυχίο Αγγλικών.

Το παιδί έστειλε μήνυμα την περασμένη Πέμπτη, γράφοντας, μεταξύ άλλων «φοβάμαι, έχω πέσει θύμα κακοποίησης».

Έγινε εισαγγελική παραγγελία και συνελήφθησαν οι γονείς, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για απλή σωματική βλάβη κατά ανηλίκου και την Παρασκευή βρέθηκαν ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείο Βόλου. Στους γονείς επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή.

Στην απολογία τους, οι γονείς της 15χρονης υποστήριξαν ότι η κόρη τους είναι αντιδραστική λόγω εφηβικής ηλικίας και ότι όταν της ανέφεραν ότι θέλουν να τη σπουδάσουν για να πάρει πτυχίο Αγγλικών, αυτή τους έβρισε.

Από τη μεριά της, η εισαγγελέας τόνισε ότι οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το παιδί τους, καθώς στην ηλικία της, μπορεί να νιώσει μεγάλη πίεση που να τη θέσει σε κίνδυνο ή να φύγει ακόμα και από το σπίτι.

Παράλληλα θα γίνει και κοινωνική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης της 15χρονης, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί και άλλες αξιόποινες πράξεις της ίδιας φύσεως.

Πηγή: thenewspaper.gr

