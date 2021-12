Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βόλος: Πέθανε 33χρονη

Ήταν πλήρως εμβολιασμένη αλλά είχε υποκείμενα νοσήματα

Μια κοπέλα, μόλις 33 ετών άφησε το Σάββατο την τελευταία της πνοή στη ΜΕΘ Covid του Νοσοκομείου Βόλου.

Η 33χρονη είχε προσβληθεί από κορονοϊό, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα όποια είχαν επιδεινώσει σοβαρά την υγεία της.

Η 33χρονη κατέληξε από τις επιπλοκές του κορονοϊού το Σάββατο.

Η κοπέλα ήταν εμβολιασμένη.

Πηγή: magnesianews.gr

