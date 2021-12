Πολιτική

Κορονοϊός – Πρωτοχρονιά: Σενάρια για ρεβεγιόν με τεστ

Το σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς με τη μετάλλαξη Όμικρον.

Είσοδο με rapid test σε κέντρα διασκέδασης και για εμβολιασμένους είναι το σενάριο που έχει μπει στο τραπέζι του Μαξίμου.

Το μέτρο φαίνεται πώς προτάθηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη που είχαν στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Υγείας και ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, όμως εκτιμήθηκε πως, η μετάλλαξη Όμικρον κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της στην Ελλάδα και ήταν το σχέδιο που προτάθηκε ώστε να κάνουν γιορτές με ασφάλεια, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης ήταν επίσης η πορεία των εμβολιασμών στη χώρα, αλλά και τα νέα μέτρα που εφαρμόζονται από σήμερα στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τη χώρα μας.

