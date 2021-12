Κοινωνία

Πυροσβεστική: Οδηγίες για αποφυγή πυρκαγιών σε σπίτια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις αιτίες που προκαλούν τις πυρκαγιές σε οικίες, ιδιαίτερα αυτή την εποχή.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις αιτίες που προκαλούν τις πυρκαγιές σε οικίες, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, λόγω της χρήσης συσκευών θέρμανσης, αλλά και των στολισμών για τις γιορτές, καθώς τα ηλεκτρικά στολίδια σε χριστουγεννιάτικα δέντρα και γιρλάντες, έχει αποδειχτεί στατιστικά πως προκαλούν αύξηση στις πυρκαγιές, κρούει η Πυροσβεστική, με αφορμή τα τελευταία περιστατικά ανθρώπων που βρήκαν τραγικό θάνατο στις φλόγες.

Όπως ανέφερε στέλεχος του ΠΣ, ο θάνατος του 81χρονου σήμερα το πρωί, από πυρκαγιά στο διαμέρισμα του στο Ηράκλειο Αττικής, ήρθε να προστεθεί σε μια θλιβερά γεγονότα, που συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά τις τελευταίες μέρες. Μία από αυτές ήταν και ο θάνατος των δύο μικρών αδελφών την περασμένη εβδομάδα στους αγίους Αναργύρους, σε ένα φτωχικό δώμα, όπου ζούσε μια πολύτεκνη οικογένεια, στο οποίο επίσης ξέσπασε πυρκαγιά, πιθανότατα από θερμαντική εστία.

Τα θύματα των πυρκαγιών σε σπίτια, στην πλειονότητά τους είναι ηλικιωμένοι και ανήμποροι άνθρωποι, που δεν αντιλαμβάνονται ή δεν προλαβαίνουν να απομακρυνθούν έγκαιρα από τις φλόγες.

Με αφορμή αυτά τα τραγικά περιστατικά, το Πυροσβεστικό Σώμα ανάρτησε χθες στο Facebook, κάποιες πολύ χρήσιμες και σωτήριες συμβουλές, ειδικά για την χρήση ηλεκτρικών συσκευών και κυρίως για τα πολύμπριζα που υπερφορτώνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να προκαλούνται φθορές και βραχυκυκλώματα.

Στην ανάρτηση του ΠΣ τονίζεται ότι «ο ηλεκτρισμός και οι συσκευές θέρμανσης αποτελούν σημαντικές αιτίες πυρκαγιών σε κατοικίες» και αναλυτικά αναφέρει:

«Χριστουγεννιάτικα δέντρα, λαμπάκια, πολύπριζα, ηλεκτρικές σόμπες, θερμαινόμενο υπόστρωμα, αερόθερμα, κλιματιστικά, σόμπες υγραερίου, σόμπες πετρελαίου, τζάκια, ξυλόσομπες..... ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ!!!

· Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο ψησίματος για θέρμανση.

· Μην υπερφορτώνετε τα πολύπριζα

· Αναθέστε την εγκατάσταση των σταθερών συσκευών θέρμανσης σε ειδικούς.

· Ελέγξτε τις συσκευές θέρμανσης πριν τη χρήση τους.

· Σβήστε τις συσκευές εάν πρόκειται να απομακρυνθείτε από το χώρο λειτουργίας τους.

· Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένο εξοπλισμό από επίσημο οργανισμό.

· Καθαρίστε ετησίως τις καμινάδες και τους σωλήνες απαγωγής καπνού.

· Τηρήστε απαρέγκλιτα τις οδηγίες του κατασκευαστή».

Ειδικά η τελευταία παρατήρηση, όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματικός, εκτός από τις οδηγίες για τον τρόπο χρήσης, (όπως είναι η απόσταση εστιών από είδη ρουχισμού, ξύλινα έπιπλα και άλλα εύφλεκτα υλικά), αναφέρεται και στην ημερομηνία λήξης κάποιων συσκευών, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρικά υποστρώματα, που μπορούν να υποστούν φθορές από την χρόνια χρήση, οπότε πρέπει να αντικαθίστανται με βάση τις υποδείξεις του κατασκευαστή.





Ειδήσεις σήμερα:

“Fake News”: Forum του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ με εκλεκτούς ομιλητές

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Νέα καταγγελία για ροζ βίντεο αποκάλυψε ο Λύτρας στον ΑΝΤ1

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Ενστάσεις για rapid test σε εμβολιασμένους (βίντεο)