Στέφανος Πιτσίνιαγκας: Ευλογία να ακούω το τραγούδι μου παντού (βίντεο)

Ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε για την ερωτική του ζωή. Τι απάντησε στην ερώτηση αν θα έβγαινε ραντεβού με μία θαυμάστρια.

Με το τραγούδι “Δυνατά” ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, το μέγεθος της οποίας φαίνεται να μην μπορεί να πιστέψει ούτε ο ίδιος. «Είναι ευλογία να ακούς τον εαυτό σου να παίζει παντού… Πόσο μάλλον όταν είσαι μόλις 23 χρονών», δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες, ο νεαρός καλλιτέχνης.

Παραδέχθηκε πως δέχεται περίεργα, ακόμη και ανεπιθύμητα μηνύματα. Αναφερόμενος στην ερωτική του ζωή, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας, είπε ότι είχε μόνο μία σχέση μέχρι σήμερα. «Η Μαριάννα πέρυσι ήταν η πρώτη πρώην μου. Δεν είχα άλλη», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το αν θα έβγαινε ραντεβού με κάποια θαυμάστρια, απάντησε: «Όχι… Δεν ξέρω βασικά… Αλλά είναι περίεργο!»

Δείτε το βίντεο που μεταδόθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1:

