“Το Πρωινό” - Ιατρόπουλος: Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος θέλει κρέμασμα (βίντεο)

Με αφορμή την επιστροφή του στη “Φάρμα”, μίλησε για την υπόθεση της εκδικητικής πορνογραφίας. Δάκρυσε όταν είδε την κόρη του σε τηλεοπτικό παράθυρο.

Καλεσμένος στην εκπομπή “Το Πρωινό” ήταν το πρωί της Δευτέρας, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, με αφορμή την επιστροφή του στη “Φάρμα”.

Σχολιάζοντας την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου, δεν έκρυψε την οργή του. «Για μένα θέλει κρέμασμα ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Κρέμασμα κανονικό. Διότι αυτό είναι χειρότερο και από τον βιασμό. Διότι ένας βιασμός ξεχνιέται ή τέλος πάντων… Είναι χειρότερο από τον βιασμό για μένα, το να εκθέτεις την προσωπική ζωή της κάθε κοπέλας. Βέβαια, έχουν ευθύνη και οι κοπέλες που επιτρέπουν να τις κινηματογραφούν, αλλά δεν θα το ποινικοποιήσουμε αυτό. Δε θα κρίνω τις κοπέλες. Η πράξη του Στάθη Παναγιωτόπουλου θέλει κατά τη γνώμη μου κρέμασμα. Είναι χειρότερη και από βιασμό».

Ο “σκληρός” Μιχάλης Ιατρόπουλος δάκρυσε όταν, ενώ μιλούσε για την οικογένειά του, εμφανίστηκε η κόρη του σε τηλεοπτικό παράθυρο.

«Ο κόσμος έχει μια άλλη εντύπωση για μένα. Λόγω του ντόμπρου χαρακτήρα μου και ότι λέω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν συμμετέχω στη δημοκρατική δικτατορία που υπάρχει αυτές τις εποχές. Είμαι ανεξάρτητος, έχω λόγο και αυτό νομίζω ότι παρεξηγείται αρκετές φορές», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Φανερά συγκινημένος, είπε στη συνέχεια: «Ευχαριστώ το παιδί μου που επιβεβαιώνει το γνήσιο του χαρακτήρα μου και την εργατικότητά μου και θέλω να είναι καλά».

