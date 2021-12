Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η συγκλονιστική στιγμή της Μυρσίνης (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικές σκηνές από τις εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας στις “Άγριες Μέλισσες” προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Η καρδιά της Μυρσίνης είναι παγωμένη, ο Δούκας δεν είναι εκεί. Η Μυρσίνη πίνει ένα ζεστό τσάι και το μάτι της γυαλίζει… Φαίνεται πως ο Δούκας Σεβαστός θα ζήσει δύσκολες στιγμές σύντομα.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η μέρα μετά τα επεισόδια στο Διαφάνι είναι απογοητευτική, όμως ο Λάμπρος είναι αποφασισμένος να μιλήσει στη δίκη για όσα είδε στο βουνό. Ο Ντούνιας δίνει εντολή στον Τόλη να τακτοποιήσει το θέμα.

Ο Δούκας, απογοητευμένος από την κατάσταση με τα παιδιά του, βρίσκει παρηγοριά στην Αντιγόνη, που αποφασίζει να αναλάβει πρωτοβουλία.

Η Πηνελόπη αποκαλύπτει την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τον δικηγόρο του Λούβαρη, ενώ ο Νικηφόρος μελετά κρυφά τον φάκελο του αεροδρομίου.

Ο Κυριάκος δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση από τον Ακύλα που θα τον φέρει, για άλλη μια φορά, αντιμέτωπο με την Ουρανία. Ο Ζάχος συνεχίζει να ψάχνει στοιχεία για το τι συνέβη στον Ορφανίδη και ανοίγει τα χαρτιά του. Το σχέδιο δολοφονίας του Λάμπρου μπαίνει σε εφαρμογή.

