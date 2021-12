Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα (εικόνες)

Για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων συνελήφθη χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη 53χρονος αλλοδαπός ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς εντόπισαν πάνω από 1,4 εκατομμύρια λαθραία τεμάχια τσιγάρων και 112 κιλά λαθραίου καπνού.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και αφού αντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης ακολούθησε έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιούσε στην Ευκαρπία.

Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 71.360 πακέτα τσιγάρων (1.427.200 τεμάχια τσιγάρων) και 2.240 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων η καθεμία, συνολικού βάρους 112 κιλών.

Τα προϊόντα δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Κατασχέθηκαν επίσης, δύο οχήματα που χρησιμοποιούσε για την παράνομη δραστηριότητά του, το ένα εκ των οποίων έφερε εμφανώς πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Τα κατασχεθέντα λαθραία καπνικά προϊόντα θα σταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή και άλλων ατόμων.

