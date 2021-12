Πολιτική

Μητσοτάκης από Βουλγαρία: Η Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις

Για κοινές αντιλήψεις των δύο κρατών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με το Βούλγαρο ομόλογό του Κιρίλ Πετκόφ. Στις κοινές δηλώσεις των δυο ηγετών ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ. Πετκοφ για την εκλογική του νίκη.

«Διαπίστωσα κοινές αντιλήψεις σε πάρα πολλά. Αθήνα και Σόφια εγκαινιάζουν ένα νέο ελπιδοφόρο στάδιο συνεργασίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι και τα δυο κράτη σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες και το διεθνές δίκαιο.

Αναφερόμενος στον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB είπε ότι είναι κοινό στοίχημα να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στην πανδημία. «Δεσμεύθηκα ότι θα καταλήξουμε σε ακριβές χρονοδιάγραμμα. Είναι θέμα μηνών», πρόσθεσε ενώ και οι δυο ηγέτες σημείωσαν τα δυο κράτη έχουν κοινές ανάγκες στην ενέργεια και είναι θετικό που η κατανάλωση του ηλεκτρικού είναι αυξημένη στην Ελλάδα το καλοκαίρι και στη Βουλγαρία το χειμώνα.

Για την πανδημία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρούμενος που ο νέος πρωθυπουργός της Βουλγαρίας δίνει μεγάλη σημασία στην επιτάχυνση των εμβολιασμών και έθεσε στη διάθεση του την Ελλάδα, «αν υπάρχει τρόπος να βοηθήσουμε», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Επίσης δήλωσε πως η πορεία των δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρώπη είναι προς το συμφέρον όλων μας και για αυτό η Ελλάδα την στηρίζει «χωρίς να ξεχνάμε ότι οφείλουν αυτά τα κράτη να εκπληρώσουν τα κριτήρια με πρώτο τι σχέσεις καλής γειτονίας».

Για το προσφυγικό είπε επίσης ότι οι προκλήσεις είναι κοινές ενώ μίλησε και για το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας.

Μετά από ερώτηση για τη στάση των δυο κρατών και της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει θέσει το πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων και η γειτονική χώρα έχει δυο επιλογές.

Η μια - είπε - είναι της σταδιακής εξομάλυνσης των σχέσεων της Τουρκίας με τις γειτονικές χώρες, της αποκλιμάκωσης της έντασης, της παύσης των προκλητικών ενεργειών «στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το αδιανόητο casus belli».

Σε αυτή την περίπτωση - συνέχισε ο πρωθυπουργός - εμείς θα είμαστε οι πρώτοι υπέρ της πλήρους εναρμόνισης των ευρωτουρκικών σχέσεων γιατί πρώτοι θα ωφεληθούμε.

Είπε επίσης ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας και της Βουλγαρίας είναι και σύνορα της Ευρώπης και πως και οι δυο χώρες τα προστατεύουμε αποτελεσματικά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επ’ αυτού σημείωσαν και οι δυο ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω συνεργασίας.

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώπιον του Βούλγαρου ομολόγου του, χαρακτήρισε «πρόκληση» το Casus Belli της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι το Casus Belli είναι απειλή πολέμου, βάναυση παραβίαση του διεθνούς δικαίου και όχι απλώς «πρόκληση».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε με σθένος την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων, λησμονώντας τις προεκλογικές του δεσμεύσεις περί άσκησης «Βέτο».Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση απεδείχθη ανίκανη να υπερασπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα. Συνεχίζει όμως να επιδεικνύει μεγάλο οίστρο όσον αφορά την υπεράσπιση των σκοπιανών, αλλά και συμφερόντων ιδιωτικών εταιρειών και δη κατασκευαστικών».

