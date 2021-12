Κόσμος

Ερντογάν: Αν το θέλει ο Θεός, ο πληθωρισμός θα μειωθεί

Στο…Θεό έριξε το «μπαλάκι» ο Ερντογάν για την τεράστια οικονομική κρίση που μαστίζει την Τουρκία. Νέα «βουτιά» της λίρας σήμερα.

Νέα βουτιά κατέγραψε σήμερα η τουρκική λίρα, που απώλεσε ακόμη 6% της αξίας της σε σχέση με το δολάριο, μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν που διαβεβαίωσε ότι δεν θα αυξηθούν τα επιτόκια για να σταθεροποιηθεί το νόμισμα.

Ο Ερντογάν πιέζει κάθε μήνα την Κεντρική Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια παρά τον πληθωρισμό, που, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ξεπέρασε το 21% σε ετήσια βάση και πιθανόν να φθάσει το 30% τους προσεχείς μήνες, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε αργά χθες το βράδυ, αλλά μαγνητοσκοπήθηκε το Σάββατο, ο πρόεδρος της Τουρκίας επικαλέσθηκε τις αρχές του ισλάμ, που απαγορεύει τον τοκισμό, για να δικαιολογήσει την πολιτική του.

«Ως μουσουλμάνος, θα κάνω ό,τι η θρησκεία μας με προστάζει να κάνω. Αν το θέλει ο Θεός, ο πληθωρισμός θα μειωθεί όταν γίνει δυνατόν».

Ο Ερντογάν απάντησε μέσω των δηλώσεων αυτών στην έκκληση που απηύθυνε η οργάνωση των τούρκων επιχειρηματιών στο τέλος της περασμένης εβδομάδας καλώντας τον να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Οι πολιτικές επιλογές που εφαρμόζονται δεν δημιούργησαν μόνο νέες δυσκολίες για τον κόσμο των επιχειρήσεων, αλλά επίσης και για τους συμπολίτες μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Tusia, της τουρκικής εργοδοτικής οργάνωσης που αντιπροσωπεύει το 85% περίπου των επιχειρηματιών και βασικών εξαγωγέων της Τουρκίας.

«Κατά συνέπεια, είναι επείγον να αποτιμηθούν οι ζημίες που έχουν προκληθεί στην οικονομία και να επιστρέψουμε στις οικονομικές αρχές που διέπουν την οικονομία της αγοράς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Tusia που εκδόθηκε από το γραφείο της στην Ουάσινγκτον.

Απαντώντας στην έκκληση αυτή, ο Ερντογάν βιντεοσκόπησε τις δηλώσεις που μεταδόθηκαν χθες το βράδυ: «Παραπονούνται για την μείωση των επιτοκίων. Αλλά από μένα μην περιμένετε τίποτε άλλο».

Από τον Ιανουάριο, η τουρκική λίρα έχει χάσει το 57% της αξίας της έναντι του δολαρίου και για τους Τούρκους η κατάρρευση αυτή μεταφράζεται σε μη διαχειρίσιμη εκτίναξη των τιμών, ενώ η χώρα βρίσκεται σε υψηλό βαθμό εξάρτησης από τις εισαγωγές, κυρίως στον τομέα των πρώτων υλών και της ενέργειας.

Οι τιμές βασικών προϊόντων όπως το ηλιέλαιο έχουν εκτιναχθεί κατά 50% σε διάστημα ενός έτους.

