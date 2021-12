Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Παλιά “φαντάσματα” έρχονται στο προσκήνιο (βίντεο)

Τι μας επιφυλάσσει η εβδομάδα που ξεκίνησε. Αναλυτικές προβλέψεις από την αγαπημένη αστρολόγο.

Η εβδομάδα ξεκινάει καλά με τον Ερμή να κάνει μία πολύ ωραία όψη με τον Ουρανό, που σημαίνει ότι έχουμε καινούργιες ιδέες, είπε η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1. Παράλληλα, ο Ήλιος έχει μία πολύ ωραία όψη με τον Δία, σημείωσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι στο τέλος της εβδομάδας, παραμονή Χριστουγέννων, πρέπει να δείξουμε προσοχή σε αντιδράσεις που μπορεί να μας φορτίσουν.

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε επίσης ότι η Αφροδίτη κάνει περίεργα παιχνίδια. Παλιά “φαντάσματα”, οικονομικές και συναισθηματικές υποθέσεις, έρχονται στο προσκήνιο και πρέπει να τις ρυθμίσουμε.

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

