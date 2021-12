Κόσμος

Χιλή - Ιρίνα Καραμάνος: Μία Ελληνίδα στο πλευρό του νέου Προέδρου

Ελληνίδα είναι η ..."Πρώτη Κυρία" της Χιλής. Ο ρόλος που διαδραμάτισε στην εκλογή του.

Δίπλα στον νέο πρόεδρο της Χιλής, Γκάμπριελ Μπόριτς βρίσκεται τα 2,5 τελευταία χρόνια η Ιρίνα Καραμάνος, η 32χρονη κόρη του Τζορτζ Καραμάνος που για πολλά χρόνια ήταν πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Σαντιάγκο.

Τα χιλιανά ΜΜΕ αναφέρουν πως τόσο ο άνδρας όσο και η κόρη του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη νίκη του Μπόριτς.

Ποια είναι η Ιρίνα Καραμάνος



Η Ιρίνα Καραμάνος είναι 32 ετών, έχει σπουδάσει Ανθρωπολογία και Επιστήμες Επικοινωνίας στη Γερμανία.

Είναι μια γυναίκα χαμηλών τόνων, εκπρόσωπος του φεμινιστικού κινήματος και προεκλογικά δεν έχει κάνει πολλές εμφανίσεις.

Σε τηλεοπτική της συνέντευξη είχε δηλώσει πως καταδικάζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Πινοσέτ επειδή αποτελεί «κίνδυνο» για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ταυτόχρονα, αναφορικά με τα ζητήματα περί ασφάλειας και τάξης έχει πει χαρακτηριστικά: «Πρέπει να μιλήσουμε για το οργανωμένο έγκλημα, τον έλεγχο των όπλων, πρέπει να μιλήσουμε για την ασφάλεια, τη σχέση μεταξύ αστυνομίας και διακινητών ναρκωτικών».





Η Ιρίνα εμφανίστηκε πριν από δύο εβδομάδες στη σκηνή, όταν συνόδευσε τον Μπόριτς στην πολιτική του ομιλία, αφού κατάφερε να περάσει στον δεύτερο εκλογικό γύρο - κάτι που ερμηνεύεται ως προσπάθεια να κερδηθούν οι πιο συντηρητικοί ψηφοφόροι που θέλουν ο πρόεδρος να συνοδεύεται.





«Δεν μπορεί να υπάρχουν θέσεις στην Πολιτεία που να σχετίζονται με τη σχέση του Προέδρου ή με οποιονδήποτε».

«Πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα διαφάνειας, ανάλογα με το προσόντα των δημοσίων υπαλλήλων, και όχι δεσμών αίματος ή συγγένειας με τον Πρόεδρο» είχε δηλώσει ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Χιλής.



«Η θέση της πρώτης κυρίας αξίζει να επανεξεταστεί γιατί βρισκόμαστε σε διαφορετικούς καιρούς, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και πρέπει να ξανασκεφτούμε τη δύναμη και τις σχέσεις που προκύπτουν από αυτήν» είχε δηλώσει αναφορικά με την εκλογή του συντρόφου της η Ιρίνα Καραμάνος.

