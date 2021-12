Πολιτισμός

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνουν κάλεσμα αλληλεγγύης

Δείτε πως, ανταποκρινόμενοι στην έκκληση για βοήθεια, μπορείτε να βοηθήσετε και εσείς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και απευθύνουν κάλεσμα για τη συλλογή τροφίμων, ενόψει των Χριστουγέννων.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ με αίσθημα ευθύνης προς την Κοινωνία, δηλώνει για άλλη μια φορά τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι έχουν ανάγκη και αποδεικνύει με πράξεις ότι στέκεται δίπλα τους. Η αλληλεγγύη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Ομίλου, ο οποίος πάντα κινητοποιείται άμεσα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και συμβάλλει ενεργά αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες προσφοράς.

Η συνεισφορά όλων μας είναι σημαντική. Τα τρόφιμα μακράς διάρκειας που θα συγκεντρωθούν, θα διατεθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μοναχικούς πολίτες, ηλικιωμένους και αστέγους τους οποίους ο Ε.Ε.Σ. υποστηρίζει διαχρονικά, προσφέροντάς τους στιγμές χαράς, φροντίδας και αγάπης την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων.

Όσοι πολίτες επιθυμούν να προσφέρουν, υπάρχουν ανάγκες στα παρακάτω είδη: γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά, όσπρια.

Σημεία Συγκέντρωσης Τροφίμων:

Στην Αττική

Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι

Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ. Άστρους 111-113, Κολωνός

Για να δείτε σημεία συγκέντρωσης σε όλη την Ελλάδα, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

