Καταδίωξη στην Αθηνών – Κορίνθου: Οι πυροβολισμοί και η ηρωίνη που πέταξαν στον δρόμο

Άγρια καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν δύο κακοποιοί, που μετέφεραν ένα δέμα με ηρωίνη. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό.



Ανακοίνωση για την άγρια καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν δύο κακοποιοί, που μετέφεραν ένα δέμα με ηρωίνη, στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, εξέδωσε η Αστυνομία.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από στην Παλαιά Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου, συνεχίστηκε και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, με τον οδηγό του αυτοκινήτου να προσπαθεί επανειλημμένα να εμβολίσει τα υπηρεσιακά οχήματα.

Τελικά το όχημα των δραστών, κινούμενο με ιλιγγιώδη ταχύτητα έσπασε τις μπάρες των Διοδίων Ελευσίνας και Αττικής Οδού και στην έξοδο «Ασπροπύργου» ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε προστατευτική μπάρα και ακινητοποιήθηκε.

Συγκεκριμένα η ΕΛΑΣ αναφέρει:

«Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες (19-12-2021) το βράδυ, δύο ημεδαποί, ηλικίας 32 και 37 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης.

Στο πλαίσιο δράσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών, αναφορικά με την δράση των προαναφερομένων στη διακίνηση ποσότητας ηρωίνης, την οποία θα μετέφεραν με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών από κοινού με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., εντόπισαν το ανωτέρω αυτοκίνητο, στο ύψος των Διοδίων Ελευσίνας και με τη χρήση ηχητικών σημάτων προσπάθησαν να το ακινητοποιήσουν.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στην Παλαιά Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το ανωτέρω όχημα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με σκοπό να εκτρέψει τα υπηρεσιακά οχήματα, εκτός του οδοστρώματος.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, με τον οδηγό του αυτοκινήτου να προσπαθεί επανειλημμένα να εμβολίσει τα υπηρεσιακά οχήματα, ενώ ο συνοδηγός πετούσε από το παράθυρό του πλαστικές σακούλες με άγνωστο περιεχόμενο.

Τελικά το όχημα των δραστών, κινούμενο με ιλιγγιώδη ταχύτητα έθραυσε τις μπάρες των Διοδίων Ελευσίνας και Αττικής Οδού και στην έξοδο «Ασπροπύργου» ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε προστατευτική μπάρα και ακινητοποιήθηκε.

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), συνελήφθησαν ο οδηγός και ο συνοδηγός.

Στη διαδρομή που πραγματοποιήθηκε η καταδίωξη, βρέθηκαν και περισυλλέχθηκαν (4) συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού βάρους -1.710- γραμμαρίων.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, αστυνομικός ενήργησε πυροβολισμό ακινητοποίησης, ανεπιτυχώς.

Όπως διαπιστώθηκε ο 37χρονος συλληφθείς έφερε τραύμα στην οσφυογλουτιαία χώρα, ως εκ τούτου διακομίσθηκε σε Νοσοκομείο , όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να νοσηλευθεί.

Επιπρόσθετα, οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν, ο μεν 37χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κλοπές, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών, απείθεια και ενδοοικογενειακή βία, ο δε 32χρονος για διακεκριμένες κλοπές.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

