Μετάλλαξη Όμικρον: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για τα εμβόλια και την τρίτη δόση

Η ενημέρωση για την πρόοδο του εθνικού σχεδίου εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού και των παραλλαγών του.

O Ant1news.gr αναμεταδίδει την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τους αριθμούς των ημερήσιων νέων κρουσμάτων, των θανάτων και των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Προβληματισμό για πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα προκαλούν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

