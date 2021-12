Πολιτική

Υπουργικό συμβούλιο: τα θέματα της συνεδρίασης

“Καυτή” είναι η ατζέντα της συνεδρίασης, που θα γίνει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στις 11:00 της Τρίτης, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη του νομοσχεδίου: Αξιολόγηση της απόδοσης – Στοχοθεσία – Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων,

